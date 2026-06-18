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Cât de sănătoasă sunt alimentele congelate, de fapt. Expertiza dr. nutriționist Mihaela Bilic

De: Irina Vlad 18/06/2026 | 08:44
Cât de sănătoasă sunt alimentele congelate, de fapt. Expertiza dr. nutriționist Mihaela Bilic
Cât de sănătoasă sunt alimentele congelate, de fapt. Expertiza dr. nutriționist Mihaela Bilic
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Într-o lume în care produsele proaspete sunt uneori promovate agresiv de specialiști, Mihaela Bilic demontează mitul conform căruia produsele congelate sunt inferioare din punct de vedere nutrițional. Fie că este vorba de cele servite în restaurante sau magazine alimentare, medicul nutriționist face expertiza celor mai controversate alimente. 

Mihaela Bilic susține că produsele congelate, în special fructele și legume, sunt, de fapt, mai proaspete decât cele în stare naturală de la raft. Medicul nutriționist demontează prejudecata conform căreia produsele congelate ar fi calitativ inferioare, dezvăluind că în spatele temperaturilor negative există mai multe beneficii decât s-ar aștepta oricine.

Cât de sănătoasă sunt alimentele congelate, de fapt. Expertiza dr. nutriționist Mihaela Bilic

Mihaela Bilic: „Nu am de unde să știu câte zile a stat în frigider”

Mihaela Bilic susține că – prin frig – alimentele și valorile lor nutriționale sunt conservate mult mai bine. În cazul alimentelor vândute în restaurante, congelarea nu distruge, ci conservă calitatea și le oferă consumatorilor o garanție a calității. Cu alte cuvinte, un produs scos direct din congelator și gătit pe loc este mult mai sigur decât unul care a petrecut zile întregi în frigider.

„Eu vreau ca acel produs să fie congelat. Mulți cred că produsele congelate sunt inferioare din punct de vedere calitativ. Eu vreau ca produsul respectiv să fie congelat. De ce? Vreau să știu că atunci când l-am comandat este scos de la congelator, gătit și mi-l aduce mie în farfurie. Astfel, dacă el nu a fost congelat, eu nu am de unde să știu câte zile a stat în frigider, în ce fel este calitatea lui, atunci, pentru mine produsul congelat reprezintă o garanție”, a spus medicul nutriționist.

De asemenea, Mihaela Bilic este de părere că procesul de congelare al alimentelor este o soluție ideală împotriva risipei alimentare, dar și un instrument de economisire a timpului. Pâinea este poate cel mai bun exemplu pentru a demonstra beneficiile congelatorului. Acest aliment de bază își păstrează perfect calitățile prin înghețare. Felierea și congelarea reprezintă soluția ideală în cazul în care nu vrem să lăsăm pâinea să se usuce sau să prindă mucegai.

Congelat sau în conservă, produsele nu sunt transformate, ne asigură o economie de timp. Este comod, mai ușor de gătit. Inclusiv pâinea poate fi congelată, indiferent că este congelată înainte să fie coaptă, fie folosești congelatorul pentru pâinea care ți-a rămas. Avem congelator și pentru a împiedica risipa de mâncare, astfel încât gătitul să ajute viața omului, nu să i-o îngreuneze”, a spus Mihaela Bilic într-un podcast.

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