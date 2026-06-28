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Data de expirare a alimentelor este diferită de limita de consum. Explicația specialiștilor

De: Irina Vlad 28/06/2026 | 17:03
Data de expirare a alimentelor este diferită de limita de consum. Explicația specialiștilor
sursă foto: social media
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Citirea corectă a etichetelor este esențială pentru siguranța sănătății. Expresiile „a se consuma înainte de” și „a se consuma până la” îi pot pune pe cumpărători în încurcătură. Specialiștii atrag atenția asupra acestei confuzii des întâlnite: data de expirare a alimentelor este diferită de limita de consum. 

Potrivit dieteticianului Corina Pelin, semnificația mențiunilor întâlnite pe ambalaj „expiră la” și „a se consuma înainte de” este diferită, atât în ceea ce privește calitatea produselor, cât și siguranța consumului.

De asemenea, citirea corectă a etichetei implică atenție la instrucțiunile de depozitare și la regulile de după deschidere. În momentul în care un produs este deschis, data de expirare scrisă pe ambalaj își pierde valabilitatea, fiind înlocuită de indicații precum „a se consuma în termen de 24 de ore” și „ a se păstra la temperaturi de 5-10 de grade Celsius / a se păstra în loc ferit de razele soarelui”.

Care este diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”

„A se consuma până la data de…” este termenul limită de siguranță alimentară. Adică intervalul în care produsul poate fi consumat fără riscuri pentru sănătate. După depășirea acestei date, alimentul nu mai este considerat sigur. se referă la condiții riguroase de păstrare și un consum al alimentelor într-un interval scurt. În această categorie sunt incluse alimentele ușor alterabile, precum carne, produse lactate, iaurturi, lapte, brânzeturi, ouă, mezeluri ori mâncărurile gătite și refrigerate. În cazul acesta, respectarea datei limită esste esențială. Depășirea termenului poate implica riscuri de dezvoltare a bacteriei Salmonellea, Listeria sau Escherichia coli.

„A se consuma de preferință înainte de…” se referă referă la perioada în care produsul își păstrează caracteristicile de calitate în condiții optime de depozitare, nu la siguranța lui. În această categorie se regăsesc produsele cu o durată mai mare de conservare precum: orezul, fasolea uscată, conservele, pastele făinoase, biscuiții și alte produse uscate și ambalate.

„Formularea „A se consuma până la data de…” indică termenul-limită de siguranță alimentară, respectiv intervalul în care produsul poate fi consumat fără riscuri pentru sănătate, cu respectarea condițiilor adecvate de depozitare. După depășirea acestei date, alimentul nu mai este considerat sigur, existând riscul alterării sau al dezvoltării unor microorganisme care pot afecta sănătatea consumatorilor.

Cea de-a doua mențiune, „A se consuma de preferință înainte de…”, se referă la durabilitatea minimală a produsului, adică perioada în care acesta își păstrează caracteristicile de calitate în condiții optime de păstrare. Această formulare nu vizează siguranța alimentară, ci aspecte precum gustul, textura, aroma sau valoarea nutritivă. După această dată, produsul poate rămâne consumabil dacă a fost depozitat corespunzător, însă este posibil ca proprietățile sale organoleptice și calitative să fie ușor diminuate. ”, a explicat pentru Digi24.ro Corina Pelin, dietetician autorizat.

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