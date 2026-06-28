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Ana din Iași a cumpărat o brânză de vaci din Mega Image. Când a ajuns acasă, a crezut că nu vede bine. Ce era, de fapt, înăuntru

De: Denisa Crăciun 28/06/2026 | 09:09
Ana din Iași a cumpărat o brânză de vaci din Mega Image. Când a ajuns acasă, a crezut că nu vede bine. Ce era, de fapt, înăuntru
Brânză de vaci de la Mega Image/ sursa foto: Facebook
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O femeie din Iași a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când s-a întors de la cumpărături. Aceasta și-a achiziționat o brânză de vaci, însă atunci când a ajuns acasă a rămas uimită de ce a putut găsi. Ea a postat totul pe un grup de Facebook, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Un caz șocant a avut loc în Iași. În urmă cu câteva zile, Ana, o clientă Mega Image, a făcut o dezvăluire uluitoare. Ea s-a dus la magazin pentru a-și cumpăra o brânză de vaci, iar când s-a întors acasă a descoperit că nu era cantitatea care credea că este, de fapt. Uimită de cele întâmplate, femeia a postat totul pe rețelele de socializare. Internauții au reacționat imediat și au venit cu soluții pentru ea.

Brânză de vaci de la Mega Image/ sursa foto: Facebook
Brânză de vaci de la Mega Image/ sursa foto: Facebook

Ce a descoperit Ana la brânza de vaci

Un drum la cumpărături s-a încheiat cu un caz neobișnuit. Ana, o femeie din Iași, a fost la magazinul Mega Image. Aceasta și-a cumpărat o brânză de vaci care trebuia să aibă 200 de grame, conform femeii. Cu toate acestea, realitatea a fost alta. Clienta, a descoperit, atunci când a ajuns acasă, că în interior este mai puțin produs decât ar fi trebuit.

Ea a rămas uimită când a văzut asta și a postat totul pe un grup de Facebook. Femeia a scris în postare că gramajul ar fi în jur de 50 de grame. Mai mult decât atât, a făcut haz de necaz și a spus mai în glumă, mai în serios că situația caracterizează perfect România.

Măcar să „râdem” împreună….Am cumpărat brânzică bună de la Mega …”Gusturi românești” ,200g… cică! O deschid și …ceva mai românesc de atât…nici că puteam găsi !!! Cele 200 g sunt cam…50 (cu indulgență)!, a scris Ana pe Facebook.

Brânză de vaci de la Mega Image/ sursa foto: Facebook
Brânză de vaci de la Mega Image/ sursa foto: Facebook

Cum au reacționat oamenii

Comentariile nu au întârziat să apară, iar unii oameni i-au oferit chiar și câteva sfaturi. Pe de altă parte, alții spun că nu ar fi trebuit să aibă 200 de grame, ci 185 de grame.

Și eu cumpăr această brânză, pentru că are un aport bun de proteine. Sunt la deficit caloric și cântăresc tot ce mănânc, într-adevăr am cântărit odată o cutie și avea 180g nu 185, dar de cele mai multe ori gramajul e mai mare cu puțin de 185g. Cel mai probabil e o greșeală. Mergeți la magazin și vă dau banii înapoi!; 185 g are! Nu e greșeală de la magazin! Este greșeală de la fabrică! Mergeți la magazin, explicați situația și ei o să informeze la fabrică!; Nu scrie nicăieri că ar avea 200g!, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

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