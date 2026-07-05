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Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, s-a căsătorit cu Laura! Primele imagini de la eveniment

De: David Ioan 05/07/2026 | 17:51
Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, s-a căsătorit cu Laura! Primele imagini de la eveniment. Foto: Instagram @ tasbacclaudiu
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Andrei Leonte și Laura au avut parte de o zi importantă, marcând cununia religioasă într-un cadru festiv, la scurt timp după cununia civilă din primăvară. Cei doi au ajuns în fața altarului după cinci ani de relație, momentul fiind așteptat de familie și prieteni.

Laura a ales o rochie lungă, cu linii simple, completată de un voal discret și un buchet de flori albe. La petrecere, a renunțat la voal, păstrând o apariție elegantă. Andrei Leonte a optat pentru un costum negru și o cămașă albă, ținută clasică, potrivită pentru eveniment. La intrare, invitații au fost întâmpinați de un panou cu fotografii din relația lor, o selecție de imagini care surprinde parcursul celor cinci ani petrecuți împreună. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, s-a căsătorit cu Laura!

Atmosfera a fost animată încă de la început. În timpul aperitivului, mirii și invitații au urmărit un episod din „Friends”, iar Andrei Leonte a cântat în fața celor prezenți. Primul dans al celor doi, în calitate de soț și soție, a fost unul dintre momentele care au atras atenția tuturor.

Meniul a fost divers și gândit pentru toate gusturile. La aperitiv, invitații au primit quiche cu brânză feta și roșii cherry coapte, bresaola cu hrean și rucola, blinis cu pate și stafide, gravlax de somon cu sfeclă și tequila, cremă de brânză cu lime și ruladă de porc cu rozmarin și parmezan. A urmat somon cu miso, texturi de mazăre, noisette de morcov și sos de citrice, iar sarmalele au completat selecția tradițională.

Pentru felul principal, a fost organizat un moment de live cooking, unde invitații au fost serviți cu ceafă de porc, mici, frigărui de pui, cartofi zdrobiți pe plită și legume la grătar. Petrecerea s-a desfășurat într-un ritm energic, cu momente atent pregătite și o atmosferă care a menținut invitații implicați pe tot parcursul serii.

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