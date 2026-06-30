Schimbări radicale pentru utilizatorii WhatsApp. Ce introduce aplicația deținută de Meta

Aplicația de mesagerie a companiei Meta trece la un nivel superior de protecție a datelor, introducând sistemul de username-uri care permite comunicarea fără afișarea numărului de telefon. Măsura aduce WhatsApp mai aproape de standardele unor platforme precum Telegram sau Signal, unde identitatea utilizatorilor nu este legată direct de date personale sensibile.

WhatsApp schimbă astfel modul în care sunt inițiate conversațiile, înlocuind numărul de telefon cu un nume de utilizator unic. Odată activată complet funcția, persoanele nou adăugate vor vedea doar username-ul ales, în timp ce numărul real rămâne ascuns. Meta susține că această modificare elimină situațiile inconfortabile în care utilizatorii erau nevoiți să își expună numărul în contexte profesionale, sociale sau temporare.

Schimbări radicale pentru utilizatorii WhatsApp

Compania subliniază că noua opțiune nu transformă WhatsApp într-o rețea socială. Username-urile nu vor putea fi căutate public, nu vor exista liste globale de utilizatori și nici recomandări automate de contacte. Numele alese nu trebuie să fie identice cu cele folosite pe alte platforme Meta, iar distribuirea lor rămâne la latitudinea utilizatorului, care îl poate trimite doar persoanelor cu care dorește să comunice.

Procesul de rezervare a numelor a început deja la nivel global, chiar dacă funcția de comunicare prin username va fi activată abia mai târziu în acest an. Pentru a-ți securiza identitatea digitală, este necesară actualizarea aplicației la cea mai recentă versiune, accesarea secțiunii de setări a contului și selectarea noii opțiuni dedicate username-ului.

Ce introduce aplicația deținută de Meta

Utilizatorii pot introduce manual numele dorit sau pot folosi generatorul integrat pentru a găsi o variantă disponibilă. După salvare, WhatsApp va trimite o notificare oficială în momentul în care sistemul devine complet funcțional.

Meta a anunțat că organizațiile, creatorii de conținut și afacerile mici vor putea revendica prioritar username-urile pe care le folosesc deja pe paginile lor de Instagram sau Facebook, pentru a menține coerența brandului în ecosistemul companiei.

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