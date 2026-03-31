Instagram Plus, noul abonament lansat de Meta. Cât costă și ce funcții oferă

De: Irina Maria Daniela 31/03/2026 | 16:28
Compania lui Mark Zuckerberg a început să testeze Instagram Plus, un abonament premium pe care l-a introdus deja în câteva țări. Acesta va oferi funcții exclusive utilizatorilor care îl vor contracta. Potrivit TechCrunch, Meta va testa abonamente și pentru Facebook sau WhatsApp.

Utilizatorii care își doresc să beneficieze de anumite funcții premium vor fi nevoiți să scoată câțiva dolari din buzunare. Tariful variază în funcție de fiecare țară în parte.

Instagram Plus, noul abonament lansat de Meta

Una dintre funcțiile de care abonații vor beneficia este posibilitatea de a viziona un Story – fie poză, fie video – fără ca autorul ei să știe că a făcut-o. Pe scurt, sună a fi un mod incognito prin care îți poți spiona concurența în afaceri sau, de ce nu, foștii iubiți sau fostele iubite.

La polul opus, abonații la Instagram Plus vor putea vedea de câte ori cineva le revizualizează propriile Story-uri, după cum susține Meta. Vor mai putea crea liste nelimitate pentru audiența de la Story, nu doar pentru cei din „Close Friends”. Pe scurt, un utilizator care plătește abonamentul poate personaliza cine să îi vadă fiecare Story, alcătuind liste diferite pentru fiecare grup dorit.

Ce funcționalități va avea Instagram Plus

Meta a venit și cu o ofertă care poate fi un real beneficiu pentru influenceri. Cei care vor beneficia de Instagram Plus își vor putea mări durata Story-urilor cu încă 24 de ore – funcție denumită „Spotlight Story”. Mai pot alege să evidențieze un singur Story pe săptămână, pentru a îi crește vizibilitatea prin afișarea în partea din față a secțiunii de Stories pentru urmăritori.

O altă opțiune extra este cea de „Superlike” animat, pe care o pot oferi la Story-urile altor utilizatori. Mai pot căuta în lista celor care le-au vizualizat Story-ul, pentru a verifica rapid dacă o anumită persoană l-a văzut, fără a mai derula întreaga listă.

Cât costă un abonament Instagram Plus

În prezent, Meta derulează teste în Mexic, Filipine și Japonia, potrivit Mediafax.ro. Este posibil ca opțiunea să se extindă și la nivelul altor țări, dar compania încă nu a făcut mai multe precizări. Prețurile variază în funcție de fiecare țară în parte, dar par să fie extrem de accesibile.

  • în Mexic, un abonament Instagram Plus costă 39 de pesos mexicani (aproximativ 2,20 dolari pe lună)
  • în Japonia costă 319 yeni (aproximativ 2 dolari pe lună)
  • în Filipine costă 65 de pesos filipinezi (aproximativ 1,07 dolari pe lună)

Acest abonament este diferit de Meta Verified, care se adresează în mod special companiilor și creatorilor de conținut. Acesta oferă insigna albastră de verificat și oferă protecție împotriva impersonării. Pe scurt, Instagram Plus este un abonament pentru utilizatorul de zi cu zi, consumatorul de conținut și de reclame.

Ce cred utilizatorii despre abonamentele Meta

Compania a scos pe piață abonamente pentru a crește încasările, dar utilizatorii nu par să le vadă cu ochi buni. Unii dintre ei acuză „oboseala abonamentelor”, un trend care pare să câștige teren pe tot mai multe rețele sociale.

Printre aplicațiile care oferă opțiunea de abonare se numără și Snapchat, cu un tarif care pleacă de la 3,99 de dolari pe lună. Datorită funcțiilor exclusive pe care le oferă, compania a reușit să depășească pragul de 25 de milioane de abonați.

