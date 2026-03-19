Creator Fast Track de la Facebook, noul program de monetizare. Cum funcționează și câți bani pot încasa creatorii de conținut

Facebook a lansat un nou program de monetizare care se numește Creator Fast Track. Scopul lui este să atragă cât mai mulți creatori de conținut pe platforma deținută de Meta. Este o tentativă de a își asigura cât mai mult content pe partea de video scurt, asemenea celor oferite de TikTok sau YouTube Shorts.

Surpriză mare din partea companiei Meta! În vremurile în care clipurile scurte sunt tot mai vizionate, rețeaua socială a lui Mark Zuckerberg a decis să facă un pas mare în a-și „spulbera” concurența.

Creator Fast Track de la Facebook

Noua inițiativă vizează direct utilizatorii activi de pe TikTok și YouTube, care adoră să creeze conținut video scurt. Cei eligibili pentru programul de monetizare vor fi ajutați de Facebook să își extindă rapid vizibilitatea, mai ales prin formatul Reels. Pe scurt, creatorii care nu se află deja pe rețeaua lui Mark Zuckerberg vor fi ajutați de algoritmi să crească organic într-un timp mult mai scurt.

Ca bonus, cei care revin pe platformă se vor bucura de aceleași beneficii ca un creator de conținut nou. Creator Fast Track promite să le simplifice și accelereze startul, pentru ca succesul să vină mai ușor.

Pentru a îi încuraja, Meta mai oferă și o perioadă limitată de venit garantat – 3 luni, în funcție de mărimea comunității pe care o au deja pe alte platforme. Aceste măsuri sunt modul prin care compania speră să își dubleze numărul de creatori și să crească timpul petrecut pe rețea al utilizatorilor.

Câți bani poți câștiga prin Creator Fast Track

Creatorii pot încasa:

1.000 de dolari/lună, dacă au cel puțin 100.000 de urmăritori pe Instagram, TikTok sau YouTube

3.000 de dolari/lună, dacă au peste 1 milion de urmăritori pe cel puțin una dintre aceste platforme

Cei care devin eligibili în Creator Fast Track vor avea acces imediat și la Facebook Content Monetization. Asta înseamnă că un creator va putea câștiga și mai mulți bani, iar clipurile video vor genera venit și după încheierea programului Creator Fast Track.

Programul promite o monetizare accelerată

Facebook Creator Fast Track va da acces imediat la instrumentele de monetizare, deci se elimină din start cerințele legate de numărul de utilizatori cu care creatorii de conținut sunt obișnuiți. Asta înseamnă că se pot crea bani încă de la primele video scurte încărcate.

Pentru acest program nu este nevoie de un content nou, ceea ce înseamnă că un creator poate să publice și un material pe care îl are deja. Acest lucru indică faptul că Facebook își dorește să obțină cât mai repede un volum mare de conținut video relevant, chiar dacă se află deja pe alte platforme.

Noi metrici pentru monetizare

Compania va introduce și metrici noi pentru evaluarea performanței conținutului:

indicatori care diferențiază vizualizările eligibile pentru monetizare de cele care nu generează venituri

estimări ale câștigurilor raportate la numărul de vizualizări

Instrumentele vin în ajutorul creatorilor pentru a-și optimiza mai ușor conținutul în funcție de criteriile Facebook, potrivit Go4it.ro. Cu ajutorul lor vor înțelege mai bine veniturile, cum să își crească vizualizările și, automat, sumele de bani încasate.

Cu toate astea, compania a informat că, pe viitor, accentul se va pune mai mult pe conținutul original care are un timp de vizionare mai lung și vizualizări de calitate.

Vizualizare calificată (Qualified View): vizualizări eligibile pentru monetizare Rata câștigurilor (Earnings Rate): câștig estimat la 1.000 de vizualizări calificate Vizualizări necalificate (Non-Qualified Views): detalii despre motivele pentru care anumite vizualizări nu generează venit

Eligibilitate pentru programul Creator Fast Track

De acest program pot beneficia utilizatorii noi sau care revin pe Facebook. Cei care aplică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Să locuiască în Statele Unite sau Canada.

Să aibă cel puțin 18 ani.

Să dețină sau să creeze o pagină de Facebook. (Notă: contul tău personal trebuie să aibă cel puțin 30 de zile vechime.)

Să nu fi postat niciun Reel în ultimele 6 luni.

Să furnizezi @handle-urile tale de Instagram, TikTok sau YouTube, care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Cel puțin 20.000 de urmăritori

Cel puțin 30.000 de vizualizări video în ultimele 60 de zile

Conținut de calitate, filmat sau creat de tine

Cresc sumele de bani plătite creatorilor

Potrivit unor date prezentate de Facebook, a crescut numărul utilizatorilor care fac bani din rețeaua de socializare, precum și sumele pe care le plătesc acestora. Conținutul video scurt este cel mai plătit format la ora actuală, motiv pentru care și Meta și-a îndreptat atenția către el.

Cum se fac bani cu Facebook Content Monetization

Clipurile video nu sunt singura modalitate de a face bani cu ajutorul Facebook. Postările eligibile pentru monetizare sunt și Reels scurte sau lungi, Stories sau postările foto/text. Numărul celor care câștigă peste 10.000 de dolari anual a crescut cu peste 30% de la an la an.

În 2025, 60% din totalul plăților către creatori a provenit din Reels, iar restul din Stories, fotografii și postări text. Acest lucru le permite și creatorilor cu sau fără multe resurse de producție să obțină un venit. Pe scurt, orice creator care investește timp într-o postare originală pe Facebook poate să devină creator full-time sau part-time.

În principiu, Facebook Content Monetization este disponibil doar pe bază de invitație. Dar creatorii de conținut pot accesa Professional Dashboard din Facebook, secțiunea Monetization, apoi Content Monetization, și completa un formular pentru acest program.

Toate aceste măsuri sunt menite să atragă și să rețină atenția utilizatorilor cât mai mult timp pe rețeaua socială. În 2025, Facebook a plătit creatorilor de conținut aproape 3 miliarde de dolari. Această sumă reprezintă o creștere de 35% față de 2024 și cel mai mare total anual de până acum.

