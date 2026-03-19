Creator Fast Track de la Facebook, noul program de monetizare. Cum funcționează și câți bani pot încasa creatorii de conținut

Facebook a lansat un nou program de monetizare care se numește Creator Fast Track. Scopul lui este să atragă cât mai mulți creatori de conținut pe platforma deținută de Meta. Este o tentativă de a își asigura cât mai mult content pe partea de video scurt, asemenea celor oferite de TikTok sau YouTube Shorts.
Surpriză mare din partea companiei Meta! În vremurile în care clipurile scurte sunt tot mai vizionate, rețeaua socială a lui Mark Zuckerberg a decis să facă un pas mare în a-și „spulbera” concurența.
Noua inițiativă vizează direct utilizatorii activi de pe TikTok și YouTube, care adoră să creeze conținut video scurt. Cei eligibili pentru programul de monetizare vor fi ajutați de Facebook să își extindă rapid vizibilitatea, mai ales prin formatul Reels. Pe scurt, creatorii care nu se află deja pe rețeaua lui Mark Zuckerberg vor fi ajutați de algoritmi să crească organic într-un timp mult mai scurt.
Ca bonus, cei care revin pe platformă se vor bucura de aceleași beneficii ca un creator de conținut nou. Creator Fast Track promite să le simplifice și accelereze startul, pentru ca succesul să vină mai ușor.
Pentru a îi încuraja, Meta mai oferă și o perioadă limitată de venit garantat – 3 luni, în funcție de mărimea comunității pe care o au deja pe alte platforme. Aceste măsuri sunt modul prin care compania speră să își dubleze numărul de creatori și să crească timpul petrecut pe rețea al utilizatorilor.
Creatorii pot încasa:
Cei care devin eligibili în Creator Fast Track vor avea acces imediat și la Facebook Content Monetization. Asta înseamnă că un creator va putea câștiga și mai mulți bani, iar clipurile video vor genera venit și după încheierea programului Creator Fast Track.
Facebook Creator Fast Track va da acces imediat la instrumentele de monetizare, deci se elimină din start cerințele legate de numărul de utilizatori cu care creatorii de conținut sunt obișnuiți. Asta înseamnă că se pot crea bani încă de la primele video scurte încărcate.
Pentru acest program nu este nevoie de un content nou, ceea ce înseamnă că un creator poate să publice și un material pe care îl are deja. Acest lucru indică faptul că Facebook își dorește să obțină cât mai repede un volum mare de conținut video relevant, chiar dacă se află deja pe alte platforme.
Compania va introduce și metrici noi pentru evaluarea performanței conținutului:
Instrumentele vin în ajutorul creatorilor pentru a-și optimiza mai ușor conținutul în funcție de criteriile Facebook, potrivit Go4it.ro. Cu ajutorul lor vor înțelege mai bine veniturile, cum să își crească vizualizările și, automat, sumele de bani încasate.
Cu toate astea, compania a informat că, pe viitor, accentul se va pune mai mult pe conținutul original care are un timp de vizionare mai lung și vizualizări de calitate.
De acest program pot beneficia utilizatorii noi sau care revin pe Facebook. Cei care aplică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Cel puțin 20.000 de urmăritori
Cel puțin 30.000 de vizualizări video în ultimele 60 de zile
Conținut de calitate, filmat sau creat de tine
Potrivit unor date prezentate de Facebook, a crescut numărul utilizatorilor care fac bani din rețeaua de socializare, precum și sumele pe care le plătesc acestora. Conținutul video scurt este cel mai plătit format la ora actuală, motiv pentru care și Meta și-a îndreptat atenția către el.
Clipurile video nu sunt singura modalitate de a face bani cu ajutorul Facebook. Postările eligibile pentru monetizare sunt și Reels scurte sau lungi, Stories sau postările foto/text. Numărul celor care câștigă peste 10.000 de dolari anual a crescut cu peste 30% de la an la an.
În 2025, 60% din totalul plăților către creatori a provenit din Reels, iar restul din Stories, fotografii și postări text. Acest lucru le permite și creatorilor cu sau fără multe resurse de producție să obțină un venit. Pe scurt, orice creator care investește timp într-o postare originală pe Facebook poate să devină creator full-time sau part-time.
În principiu, Facebook Content Monetization este disponibil doar pe bază de invitație. Dar creatorii de conținut pot accesa Professional Dashboard din Facebook, secțiunea Monetization, apoi Content Monetization, și completa un formular pentru acest program.
Toate aceste măsuri sunt menite să atragă și să rețină atenția utilizatorilor cât mai mult timp pe rețeaua socială. În 2025, Facebook a plătit creatorilor de conținut aproape 3 miliarde de dolari. Această sumă reprezintă o creștere de 35% față de 2024 și cel mai mare total anual de până acum.
