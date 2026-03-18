Câți oameni s-au uitat la Gala Premiilor Oscar 2026. Din 2029, evenimentul va fi transmis doar pe YouTube

De: Daniel Matei 18/03/2026 | 14:16
Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, găzduită de Conan O’Brien, a înregistrat o scădere a audienței după mai mulți ani de creșteri. Walt Disney Co. a anunțat, marți, că puțin sub 17,9 milioane de telespectatori au urmărit gala de duminică, difuzată în direct pe ABC și transmisă în direct pe Hulu, scrie Associated Press.

Audiența este în scădere cu 9% față de recordul post-pandemie de anul trecut, de 19,7 milioane de telespectatori care s-au conectat la emisiunea inaugurală a lui O’Brien ca gazdă. Transmisiunea a înregistrat, de asemenea, o scădere mai semnificativă, de 14% față de anul trecut în ceea ce privește audiența adulților cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani.

Câți oameni s-au uitat la Gala Premiilor Oscar 2026

Potrivit acestor date, este ediția cu cea mai scăzută audiență TV din 2022 și până în prezent. Scăderea este însoțită de o creștere puternică a engagementului online (+42%), semn că publicul migrează spre social media.

Gala Premiilor Oscar de duminică a marcat o confruntare între două filme Warner Bros., „One Battle After Another” și „Sinners”, primul câștigând premiile pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. Michael B. Jordan a câștigat premiul pentru cel mai bun actor pentru „Sinners”, filmul cu cele mai multe nominalizări din istorie, cu 16 nominalizări, care a doborât și recordul pentru cele mai multe pierderi cauzate de un singur film, cu 12.

Și totuși, în ciuda scăderii numărului de spectatori, premiile Oscar sunt în continuare transmisiunea de divertisment numărul 1 în prime time din sezonul 2025-2026. Globurile de Aur, difuzate pe CBS în ianuarie, au atras o audiență de 8,7 milioane de telespectatori, o scădere de 7% față de anul precedent.

Premiile Oscar se mută pe YouTube din 2029

Academia de Arte și Științe Cinematografice și YouTube au semnat un acord multianual care va oferi platformei drepturile globale exclusive asupra premiilor Oscar începând din 2029, odată cu cea de-a 101-a ediție a ceremoniei Premiilor Oscar și continuând până în 2033, a anunțat Academia.

Premiile Oscar, inclusiv sosirea vedetelor pe covorul roșu, imaginile din culise, accesul la Balul Guvernatorilor și multe altele, vor fi disponibile live și gratuit pentru peste 2 miliarde de telespectatori din întreaga lume pe YouTube și pentru abonații YouTube TV din Statele Unite.

„YouTube va contribui la accesibilitatea premiilor Oscar pentru publicul global în creștere al Academiei prin funcții precum subtitrarea și traducerile audio disponibile în mai multe limbi. Parteneriatul va include, de asemenea, acces mondial pentru cinefili la alte evenimente și programe ale Academiei, exclusiv pe canalul YouTube al Premiilor Oscar”, mai transmite Academia printr-un comunicat.

Vedetele de la Hollywood, criticate după ce au lăsat în urmă mizerie în sala în care s-au decernat Premiile Oscar. „Curățați după voi!”

Oscar 2026: Actorii de la Hollywood, pe covorul roșu. Cine sunt cele mai bine îmbrăcate vedete și cine a gafat din punct de vedere vestimentar

Iți recomandăm
Cum arată geanta lui Jaden Smith în valoare de 47.000 de dolari. Este în formă de casă și are un interior inedit
Showbiz internațional
Cum arată geanta lui Jaden Smith în valoare de 47.000 de dolari. Este în formă de casă și…
Prințul William, omagiu emoționant adus Prințesei Diana de Ziua Mamei. Imaginea nu a mai fost văzută până în prezent
Showbiz internațional
Prințul William, omagiu emoționant adus Prințesei Diana de Ziua Mamei. Imaginea nu a mai fost văzută până în…
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Mediafax
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel...
Haos la votul pe buget. Miliardul pentru pensionari a fost respins în comisii, deși inițial trecuse. PSD a părăsit sala. Ședința a fost suspendată
Gandul.ro
Haos la votul pe buget. Miliardul pentru pensionari a fost respins în comisii,...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a declanșat conflictul
Adevarul
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape...
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
Click.ro
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la...
Cum a ajuns Trump să dea peste cap planul Ucrainei de falimentare a armatei ruse. „Este ca și cum i-ai da mai multe gloanțe ucigașului”
Digi 24
Cum a ajuns Trump să dea peste cap planul Ucrainei de falimentare a armatei ruse....
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
go4it.ro
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
Care este cea mai veche meserie din lume?
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Haos la votul pe buget. Miliardul pentru pensionari a fost respins în comisii, deși inițial trecuse. PSD a părăsit sala. Ședința a fost suspendată
Gandul.ro
Haos la votul pe buget. Miliardul pentru pensionari a fost respins în comisii, deși inițial...
