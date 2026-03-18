Câți oameni s-au uitat la Gala Premiilor Oscar 2026. Din 2029, evenimentul va fi transmis doar pe YouTube

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, găzduită de Conan O’Brien, a înregistrat o scădere a audienței după mai mulți ani de creșteri. Walt Disney Co. a anunțat, marți, că puțin sub 17,9 milioane de telespectatori au urmărit gala de duminică, difuzată în direct pe ABC și transmisă în direct pe Hulu, scrie Associated Press.

Audiența este în scădere cu 9% față de recordul post-pandemie de anul trecut, de 19,7 milioane de telespectatori care s-au conectat la emisiunea inaugurală a lui O’Brien ca gazdă. Transmisiunea a înregistrat, de asemenea, o scădere mai semnificativă, de 14% față de anul trecut în ceea ce privește audiența adulților cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani.

Câți oameni s-au uitat la Gala Premiilor Oscar 2026

Potrivit acestor date, este ediția cu cea mai scăzută audiență TV din 2022 și până în prezent. Scăderea este însoțită de o creștere puternică a engagementului online (+42%), semn că publicul migrează spre social media.

Gala Premiilor Oscar de duminică a marcat o confruntare între două filme Warner Bros., „One Battle After Another” și „Sinners”, primul câștigând premiile pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. Michael B. Jordan a câștigat premiul pentru cel mai bun actor pentru „Sinners”, filmul cu cele mai multe nominalizări din istorie, cu 16 nominalizări, care a doborât și recordul pentru cele mai multe pierderi cauzate de un singur film, cu 12.

Și totuși, în ciuda scăderii numărului de spectatori, premiile Oscar sunt în continuare transmisiunea de divertisment numărul 1 în prime time din sezonul 2025-2026. Globurile de Aur, difuzate pe CBS în ianuarie, au atras o audiență de 8,7 milioane de telespectatori, o scădere de 7% față de anul precedent.

Premiile Oscar se mută pe YouTube din 2029

Academia de Arte și Științe Cinematografice și YouTube au semnat un acord multianual care va oferi platformei drepturile globale exclusive asupra premiilor Oscar începând din 2029, odată cu cea de-a 101-a ediție a ceremoniei Premiilor Oscar și continuând până în 2033, a anunțat Academia.

Premiile Oscar, inclusiv sosirea vedetelor pe covorul roșu, imaginile din culise, accesul la Balul Guvernatorilor și multe altele, vor fi disponibile live și gratuit pentru peste 2 miliarde de telespectatori din întreaga lume pe YouTube și pentru abonații YouTube TV din Statele Unite.

„YouTube va contribui la accesibilitatea premiilor Oscar pentru publicul global în creștere al Academiei prin funcții precum subtitrarea și traducerile audio disponibile în mai multe limbi. Parteneriatul va include, de asemenea, acces mondial pentru cinefili la alte evenimente și programe ale Academiei, exclusiv pe canalul YouTube al Premiilor Oscar”, mai transmite Academia printr-un comunicat.

CITEȘTE ȘI:

