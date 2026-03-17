Vedetele de la Hollywood, criticate după ce au lăsat în urmă mizerie în sala în care s-au decernat Premiile Oscar. „Curățați după voi!”

Imagini dezolante după Gala Premiilor Oscar, care a avut loc duminică la Los Angeles. Pe internet au apărut imagini cu mizeria lăsată de participanții la evenimentul organizat la Dolby Theater, iar peisajul seamănă foarte mult cu ceea ce vedem de obicei la multe cinematografe obișnuite.

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei a avut loc duminică la Dolby Theater din Los Angeles. A fost o seară importantă pentru multe vedete, „One Battle After Another” ducând acasă premiul pentru „Cel mai bun film”, „Cel mai bun regizor”, „Cel mai bun actor în rol secundar” și „Cel mai bun scenariu adaptat”.

Invitații au făcut dezastru la Premiile Oscar

Între timp, Sinners a câștigat premiile pentru „Cel mai bun actor”, „Cea mai bună imagine”, „Cea mai bună coloană sonoră” și „Cel mai bun scenariu original”, amintește Yahoo.

Dacă v-ați uitat la televizor, întregul eveniment probabil a părut destul de atrăgător. Cu toate acestea, publicul a lăsat în urmă o mizerie de nedescris. Reporterul Matt Neglia de la Next Best Picture a împărtășit pe rețelele sociale o imagine cu mizeria lăsată în cinematograf, iar internauții nu au întârziat să reacționeze.

Evident, participanții la Premiile Academiei au uitat să-și arunce gunoiul. Toată lumea a primit un mic pachet cu gustări, care includea popcorn, apă și o cutie de bomboane. Iar multe dintre ambalaje au ajuns pe jos, scrie sursa citată.

Internauții, siderați de imaginile de la Premiile Oscar

În timp ce unii internauți s-au declarat de-a dreptul îngroziți de imagini, alții au subliniat că fotografia a fost făcută de pe scaunele de la balcon. Asta înseamnă că vedetele s-ar putea să nu fie de vină.

„Genul de oameni care se așteaptă ca alții să strângă după ei. Nevăzuți și nemulțumiți”, a scris o persoană. „Oameni bogați care își lasă gunoaiele pentru oamenii săraci, ca întotdeauna”, a adăugat altcineva. „Nu aici stau vedetele, corect? Aceasta este zona de relaxare pentru familie, publicul general, membrii Academiei, corect?”, a scris o altă persoană. „Uneori, oamenii apropiați vedetelor/persoanelor importante sunt mai mult încrezuți decât talentați”, a mai scris altcineva.

