Toate diamantele, pentru Kylie și Timothée: Marele premiu și ținuta de 100 de carate de la Globurile de Aur 2026

Potrivit Page Six, ediția din 2026 a premiilor Globurile de Aur a fost una cu adevărat specială pentru cuplul momentului de la Hollywood. Dacă, la începutul serii, toate privirile au fost ațintite asupra apariției spectaculoase a lui Kylie Jenner, finalul galei a adus confirmarea care a completat tabloul perfect: Timothée Chalamet a câștigat primul Glob de Aur din cariera sa. Glamour, emoție și un premiu mult așteptat – o combinație care a transformat seara într-una memorabilă.
Actorul în vârstă de 30 de ani a fost desemnat Cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical pentru rolul său din Marty Supreme, o comedie-dramă sportivă care i-a adus cele mai bune cronici de până acum. Distincția marchează primul Glob de Aur pentru Chalamet, după mai multe nominalizări anterioare, și vine ca o validare a parcursului său artistic constant și ambițios. Vizibil emoționat pe scenă, actorul a vorbit despre recunoștință și răbdare, amintind că au existat ani în care a plecat de la ceremonii fără trofeu, dar cu dorința de a merge mai departe. „Tocmai de aceea, momentul acesta e cu atât mai savuros”, a spus el, subliniind cât de mult contează perseverența.
Deși nu au defilat împreună pe covorul roșu, apariția lui Kylie Jenner a fost una dintre cele mai comentate ale serii. Vedeta a impresionat într-o rochie aurie semnată Ashi Studio, completată de bijuterii spectaculoase cu peste 100 de carate de diamante. Ținuta ei a cucerit rapid rețelele de socializare, fiind descrisă drept una dintre cele mai strălucitoare apariții ale galei. Ulterior, Kylie a fost surprinsă la masă alături de Chalamet, celebrând discret victoria lui. Comentariile fanilor nu au întârziat să apară: „Kylie e talismanul lui norocos” sau „A venit cu aurul și a plecat cu trofeul”.
Chiar dacă Golden Globes 2026 au fost dominate de producții precum One Battle After Another și Adolescence, fiecare cu câte patru premii, momentul lui Timothée Chalamet a fost printre cele mai aplaudate ale serii. Pentru Kylie Jenner și Timothée Chalamet, sezonul premiilor a început sub cele mai bune auspicii: ea, regina covorului roșu, el, actor premiat cu Globul de Aur. Dacă seara a avut un cuplu câștigător, fără îndoială, Kylie și Timothée au fost acela.
