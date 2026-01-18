Acasă » Știri » Toate diamantele, pentru Kylie și Timothée: Marele premiu și ținuta de 100 de carate de la Globurile de Aur 2026

Toate diamantele, pentru Kylie și Timothée: Marele premiu și ținuta de 100 de carate de la Globurile de Aur 2026

De: Diana Cernea 18/01/2026 | 22:50
Toate diamantele, pentru Kylie și Timothée: Marele premiu și ținuta de 100 de carate de la Globurile de Aur 2026
Sursa foto: Profimedia

Potrivit Page Six, ediția din 2026 a premiilor Globurile de Aur a fost una cu adevărat specială pentru cuplul momentului de la Hollywood. Dacă, la începutul serii, toate privirile au fost ațintite asupra apariției spectaculoase a lui Kylie Jenner, finalul galei a adus confirmarea care a completat tabloul perfect: Timothée Chalamet a câștigat primul Glob de Aur din cariera sa. Glamour, emoție și un premiu mult așteptat – o combinație care a transformat seara într-una memorabilă.

Victorie istorică pentru Timothée Chalamet

Actorul în vârstă de 30 de ani a fost desemnat Cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical pentru rolul său din Marty Supreme, o comedie-dramă sportivă care i-a adus cele mai bune cronici de până acum. Distincția marchează primul Glob de Aur pentru Chalamet, după mai multe nominalizări anterioare, și vine ca o validare a parcursului său artistic constant și ambițios. Vizibil emoționat pe scenă, actorul a vorbit despre recunoștință și răbdare, amintind că au existat ani în care a plecat de la ceremonii fără trofeu, dar cu dorința de a merge mai departe. „Tocmai de aceea, momentul acesta e cu atât mai savuros”, a spus el, subliniind cât de mult contează perseverența.

Kylie Jenner – „fata de aur” de pe covorul roșu

Deși nu au defilat împreună pe covorul roșu, apariția lui Kylie Jenner a fost una dintre cele mai comentate ale serii. Vedeta a impresionat într-o rochie aurie semnată Ashi Studio, completată de bijuterii spectaculoase cu peste 100 de carate de diamante. Ținuta ei a cucerit rapid rețelele de socializare, fiind descrisă drept una dintre cele mai strălucitoare apariții ale galei. Ulterior, Kylie a fost surprinsă la masă alături de Chalamet, celebrând discret victoria lui. Comentariile fanilor nu au întârziat să apară: „Kylie e talismanul lui norocos” sau „A venit cu aurul și a plecat cu trofeul”.

O seară de succes pe toate planurile

Chiar dacă Golden Globes 2026 au fost dominate de producții precum One Battle After Another și Adolescence, fiecare cu câte patru premii, momentul lui Timothée Chalamet a fost printre cele mai aplaudate ale serii. Pentru Kylie Jenner și Timothée Chalamet, sezonul premiilor a început sub cele mai bune auspicii: ea, regina covorului roșu, el, actor premiat cu Globul de Aur. Dacă seara a avut un cuplu câștigător, fără îndoială, Kylie și Timothée au fost acela.

