Trend periculos pe TikTok, promovat și de Kendall Jenner: Poate un medicament împotriva acneei să micșoreze nasul? Ce spun specialiștii

O teorie care circulă pe rețelele de socializare și suținută inclusiv de Kendall Jenner, susține că un medicament antiacneic poate micșora nasul. Deși există un sâmbure de adevăr în această afirmație, acest tip de medicament poate avea efecte secundare periculoase, atrag atenția specialiști.

Cel mai recent zvon care circulă pe rețelele de socializare este că anumite medicamente pentru acnee pot face ca nasul să pară mai mic. Această teorie câștigă teren, în parte pentru că a fost amplificată de faimosul model Kendall Jenner, sora vitregă a lui Kim Kardashian.

Într-un interviu, supermodelul a abordat acest zvon.

„Există o teorie pe TikTok care spune că îți subțiază nasul și jur că este adevărată! ”, a spus ea râzând.

Acest medicament este disponibil în Europa, inclusiv în România, sub diverse denumiri, toate pe bază de izotretinoină, o moleculă derivată din vitamina A, scrie Radio France.

Specialiștii dezmint zvonul pe care l-a propagat și Kendall Jenner

Specialiștii spun, însă, că zvonul acesta este exact acest lucru: un simplu zvon. Deși poate da această impresie, lucrurile sunt mult mai nuanțate.

„Așadar, nasul chiar se subțiază? Când ai acnee, ai pielea grasă. Isotretinoina usucă pielea și o subțiază. Deci, poate exista un efect de subțiere, dar va fi temporar. Nu există dovezi ale vreunui efect asupra oaselor sau cartilajelor”, explică Dr. Nathalie Dumarcet, șefa Departamentului de dermatologie de la Agenția Națională pentru Siguranța Medicamentelor și a Produselor de Sănătate (ANSM) din Franța.

Deși aceste medicamente sunt cu siguranță eficiente împotriva acneei, ele sunt și periculoase: femeile tinere care le iau, dacă rămân însărcinate , au un risc „major” de a naște un copil cu malformații congenitale, atrage atenția specialista.

„Există un risc de malformații congenitale de aproximativ 30%, chiar și cu o singură doză, chiar dacă doza este foarte mică ”, spune Nathalie Dumarcet.

Există, de asemenea, riscuri pentru ficat și posibilitatea apariției depresiei. Din acest motiv, Agenția Națională Franceză pentru Siguranța Medicamentelor și a Produselor de Sănătate (ANSM) a reglementat foarte strict prescrierea acestor medicamente de către medici în ultimii ani.

