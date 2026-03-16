Nuredin Beinur spune totul despre scandalul de la Monaco, în direct la Dan Capatos Show: „Eu nu am făcut copii ca să mi-i batjocorească cineva pe TikTok”

De: Andrei Iovan 16/03/2026 | 20:16
Este subiectul momentului pe rețelele de socializare! Cristian Rizea a fost protagonistul unor scene incredibile, la Monaco. Totul s-a petrecut în plină zi, sub privirile persoanelor care se aflau la celebra terasă Café de Paris. Mulți au spus că Nuredin Beinur ar fi fost în cel care a organizat totul. În direct la Dan Capatos Show afaceristul a povestit cu exactitate ce s-a întâmplat.

Nuredin Beinur a intrat în direct la Dan Capatos Show și a recunoscut totul. A povestit cum l-a așteptat pe Cristian Rizea, iar nepoții lui au fost cei care au acționat. Motivul, din spusele lui Nuredin Beinur a fost faptul că Rizea a făcut mai multe videclipuri pe TikTok în care i-a atacat familia.

Tensiunea dintre ei a ajuns la cote maxime, iar afaceristul spune că nu a mai putut accepta să îi fie aduse injurii pe rețelele de socializare, atât lui, cât și copiilor și nepoților lui. În urma acestor divergențe, Nuredin Beinur a anunțat în mod public că îl va aștepta pe Cristian Rizea la Monaco, împreună cu nepoții lui. Inițial, lucrurile ar fi trebuit să decurgă în mod pașnic, însă au escaladat într-un mod la care nimeni nu se aștepta.

Nuredin Beinur: „Eu l-am urmărit”

Dan Capatos: Ai vrut să faci spectacol?

Nuredin Beinur: Eu nu fac spectacol, eu nu am făcut copii ca să mi-i batjocorească cineva pe TikTok. Văd că încă nu tace. Să vă spun ce s-a întâmplat. Eu l-am așteptat, l-am urmărit de alaltăseară. El mi-a spus mie să vin după el, a zis că vrea să-mi arate ce geci și-a luat. Am văzut ce geci și-a luat, ziceai că e pungaș de ăla.

Dan Capatos: Gusturile nu se discută.

Nuredin Beinur: Eu zic de ce spune el, că-și arată ceasurile. Un șmecher niciodată nu o să arate, pe un șmecher nu-l reprezintă haina sau mașina sau casa. Nepoții mei n-au mai rezistat. Eu voiam să mă pun la masă cu el, într-adevăr, eram pregătiți cu sticluța, înțelegi.

Dan Capatos: Ce era în sticluță?

Nuredin Beinur: Ce se face pentru dializă, aia era. El a fost așteptat de mine. Cu o seară înainte am făcut un video pe TikTok și i-am zis că îl aștept. A doua zi, a primit mostra direct pe ureche și pe față. Să nu mai mintă că pe mine m-a luat cu cătușele. În Monaco nu te ia cu cătușe niciodată, că sperii turiștii. Acolo sunt polițiști din 5 în 5 metri. Să nu mai mintă că noi am fost arestați. Eu vă dau cuvântul meu că nu ne-au arestat. Pe nepoții mei i-a verificat în mașină. Eu pe ăsta nu pot să-l numesc om. Un om care-și permite să vorbească la adresa atâtor părinți și copii și demnitari. Și de tine a vorbit urât.

NU RATA – Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum să-mi cer scuze”

Cristian Rizea, primele declarații despre împăcare: „Pescobar a făcut primul pas, Pufi e satisfăcut” | EXCLUSIV

Recomandarea video

Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Mediafax
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA....
Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru Gândul, generalul Virgil Bălăceanu. De ce ar fi imposibil ca țara noastră să fie afectată de acest conflict, potrivit ofițerului român
Gandul.ro
Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Somn uriaș de 109 kilograme, prins de un pescar din Austria: „Ce submarine înoată acum în Lacul Constanța!”
Adevarul
Somn uriaș de 109 kilograme, prins de un pescar din Austria: „Ce submarine...
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran...
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv e acum de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Click.ro
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Digi 24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare...
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
Digi24
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă...
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Sistem fotovoltaic portabil cu panou solar, generator, Bluetooth și porturi USB disponibil la Dedeman la 400 RON
go4it.ro
Sistem fotovoltaic portabil cu panou solar, generator, Bluetooth și porturi USB disponibil la Dedeman la...
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Go4Games
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru Gândul, generalul Virgil Bălăceanu. De ce ar fi imposibil ca țara noastră să fie afectată de acest conflict, potrivit ofițerului român
Gandul.ro
Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru Gândul, generalul...
Haddaway și Layzee ex. Mr. President, pe aceeași scenă, în București
Cum se purta Jador cu Oana Ciocan. Artistul a jignit-o în fața tuturor
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
Stadion de 10 milioane de euro inaugurat într-un județ din România, dar fără echipă în primele două ligi
Lista obiectelor obligatorii în mașină în 2026. Șoferii riscă amenzi dacă nu le au
După despărțirea de Oana Ciocan, Jador face un anunț neașteptat: „Am nevoie de o pauză”
