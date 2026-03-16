Nuredin Beinur spune totul despre scandalul de la Monaco, în direct la Dan Capatos Show: „Eu nu am făcut copii ca să mi-i batjocorească cineva pe TikTok”

Este subiectul momentului pe rețelele de socializare! Cristian Rizea a fost protagonistul unor scene incredibile, la Monaco. Totul s-a petrecut în plină zi, sub privirile persoanelor care se aflau la celebra terasă Café de Paris. Mulți au spus că Nuredin Beinur ar fi fost în cel care a organizat totul. În direct la Dan Capatos Show afaceristul a povestit cu exactitate ce s-a întâmplat.

Nuredin Beinur a intrat în direct la Dan Capatos Show și a recunoscut totul. A povestit cum l-a așteptat pe Cristian Rizea, iar nepoții lui au fost cei care au acționat. Motivul, din spusele lui Nuredin Beinur a fost faptul că Rizea a făcut mai multe videclipuri pe TikTok în care i-a atacat familia.

Tensiunea dintre ei a ajuns la cote maxime, iar afaceristul spune că nu a mai putut accepta să îi fie aduse injurii pe rețelele de socializare, atât lui, cât și copiilor și nepoților lui. În urma acestor divergențe, Nuredin Beinur a anunțat în mod public că îl va aștepta pe Cristian Rizea la Monaco, împreună cu nepoții lui. Inițial, lucrurile ar fi trebuit să decurgă în mod pașnic, însă au escaladat într-un mod la care nimeni nu se aștepta.

Nuredin Beinur: „Eu l-am urmărit”

Dan Capatos: Ai vrut să faci spectacol?

Nuredin Beinur: Eu nu fac spectacol, eu nu am făcut copii ca să mi-i batjocorească cineva pe TikTok. Văd că încă nu tace. Să vă spun ce s-a întâmplat. Eu l-am așteptat, l-am urmărit de alaltăseară. El mi-a spus mie să vin după el, a zis că vrea să-mi arate ce geci și-a luat. Am văzut ce geci și-a luat, ziceai că e pungaș de ăla.

Dan Capatos: Gusturile nu se discută.

Nuredin Beinur: Eu zic de ce spune el, că-și arată ceasurile. Un șmecher niciodată nu o să arate, pe un șmecher nu-l reprezintă haina sau mașina sau casa. Nepoții mei n-au mai rezistat. Eu voiam să mă pun la masă cu el, într-adevăr, eram pregătiți cu sticluța, înțelegi.

Dan Capatos: Ce era în sticluță?

Nuredin Beinur: Ce se face pentru dializă, aia era. El a fost așteptat de mine. Cu o seară înainte am făcut un video pe TikTok și i-am zis că îl aștept. A doua zi, a primit mostra direct pe ureche și pe față. Să nu mai mintă că pe mine m-a luat cu cătușele. În Monaco nu te ia cu cătușe niciodată, că sperii turiștii. Acolo sunt polițiști din 5 în 5 metri. Să nu mai mintă că noi am fost arestați. Eu vă dau cuvântul meu că nu ne-au arestat. Pe nepoții mei i-a verificat în mașină. Eu pe ăsta nu pot să-l numesc om. Un om care-și permite să vorbească la adresa atâtor părinți și copii și demnitari. Și de tine a vorbit urât.

