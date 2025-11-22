Cristian Rizea, primele declarații despre împăcare: „Pescobar a făcut primul pas, Pufi e satisfăcut” | EXCLUSIV

Împăcarea momentului a avut loc în showbiz, iar aici ne referim desigur la faptul că Paul Nicolau, alias Pescobar, și Cristian Rizea au făcut pace. Așa cum știm, timp de trei luni, patronul Tavernei Racilor a fost pe lista neagră a fostului politician, care nu a ezitat să scoată la iveală tot ce știe despre el, dar și să-l înțepe cu orice ocazie. În urmă cu puțin timp, cei doi au făcut pace, nu înainte însă ca Pescobar să respecte o condiție! CANCAN.RO l-a contactat pe Cristian Rizea care a dezvăluit ce pact au făcut cei doi.

Cristian Rizea și Pescobar au făcut pace după ce timp de trei luni, acesta din urmă a fost tocat de fostul politician în live-urile sale. Între ei exista un conflict care însă a reușit să fie stins după ce patronul Tavernei Racilor a decis să își ceară scuze. Cristian Rizea a avut însă o condiție imperativă pe care Pescobar a respectat-o imediat!

Condiția impusă de Cristian Rizea pentru a face pace cu Pescobar

CANCAN.RO l-a contactat pe Cristian Rizea pentru a aflat cum s-a produs împăcarea dintre el și Pescobar.

„Eu îmi făceam live-ul, așa cum fac în fiecare seară de luni până vineri. Și m-am trezit cu mesaje de la el că vrea să intre cu mine în live să vorbim. Într-adevăr, era contul lui.Și multă lume a început să-mi scrie că vrea să intre la mine, vrea să vorbească cu mine”, a spus el.

„Am zis, ok, nu e nicio problemă. Dar zic, întâi să-și ceară scuze de la Pufi. Asta e condiția. Zic, dacă vrea să intre să vorbească cu mine, nu de la mine, de la Pufi să-și ceară scuze. A făcut el la un moment dat, în sfârșit, niște jigniri la adresa lui. Și am ținut minte. Am insistat și am zis, căasta e singura condiție. L-am băgat în live și a spus. Și-a cerut scuze, a avut un limbaj normal”, a declarat fostul politician pentru CANCAN.RO.

Câinele a vrut, Pescobar a livrat: „Pufi a fost satisfăcut”

Cu scuzele acceptate, Pufi nu mai are motiv să mârâie, iar acum toată lumea este mulțumită.

Pufi, ce părere are de toată situația? Pufi a fost motivul pentru care am acceptat să vorbesc cu el. Omul s-a ținut de cuvânt, și i-a cerut scuze. Pufi, într-adevăr, a fost satisfăcut de faptul că și-a cerut scuze de la el. A acceptat scuzele lui Pescobar. Să vedem dacă vine sau nu la meci.

În plus, Pescobar și Cristian Rizea au lămurit și alte aspecte, precum plecarea Laviniei de la Taverna Racilor, din cauza unor bani falși. (toate detaliile aici)

„A zis să îi pun întrebări, la unele a răspuns, la altele nu. Mi-a confirmat majoritatea lucrurilor pe care le-am spus, mi-a confirmat că așa cum s-a discutat cu bancnota aceea, el zice a ca a fost una, eu zic ca au fost trei, patru, dar nu contează, mi-a recunoscut. Era într-o dispoziție bună”, a mai spus Cristian Rizea.

Cei doi au reușit să discute civilizat, să lase trecutul în urmă și chiar să glumească despre un posibil meci viitor pe Tiktok, semn că relația lor a intrat pe un făgaș amiabil.

„I-am demonstrat că știm să ne purtăm, știu să mă port civilizat, el la fel. M ultă lume poate să aștepta să ne luăm la harță, dar nu. Dacă omul a venit, el a întins mâna, a avut această inițiativă, a făcut primul pas către împăcare”, a mai spus Rizea.

Cristian Rizea spune că este conștient de faptul că Pescobar era supărat pe el că a deschis cutia Pandorei, însă se bucură că a lăsat de la el și au decis să fie, din nou, prieteni. În plus, așa cum știm, patronul de restaurant a recunoscut că cele spuse de Cristian Rizea au fost adevărate.

„Înțeleg că era supărat, oricine probabil care ar fi fost în locul lui ar fi fost poate la fel, dar el a venit la mine din proprie inițiativă și a spus: Te iert. Nu i-am cerut eu să mă ierte, el a decis asta. Și până la urmă a confirmat niște informații pe care eu le aveam. Știe și el, bănuiește de unde le aveam, erau din interiorul firmelor lui”, a concluzionat el.