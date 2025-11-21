Acasă » Știri » Împăcarea momentului, Pescobar și Rizea au făcut pace: „Pe online, toată lumea are mușchi”

Împăcarea momentului, Pescobar și Rizea au făcut pace: „Pe online, toată lumea are mușchi”

21/11/2025 | 13:41

Lumea TikTok-ului este în stare de șoc! Beef-ul dintre Pescobar și Rizea, care a durat nu mai puțin de 3 luni, pare să se fi încheiat în sfârșit. Pescobar, influencer și om de afaceri, patron al Tavernei Racilor, era “client fidel” pe lista neagră a lui Rizea, care nu rata nicio ocazie să-l “înțepe” în “spovedaniile” lui.

Cristian Rizea, fost deputat în Senatul României, expulzat din Republica Moldova în 2023, după ce a fugit că să scape de o condamnare de 4 ani și 8 luni de închisoare primită în 2019, s-a reprofilat după eliberarea din penitenciar și s-a apucat de TikTok. A ajuns cunoscut pentru live-urile sale numite “Spovedania lui Rizea” în care “le scotea dosarele” vedetelor și persoanelor cunoscute din România. În timp ce Rizea își făcea obișnuitele live-uri pe TikTok, Pescobar a intrat în direct cu acesta. Cei doi erau bine dispuși și au început să “o dea” în glumele specifice. Ce să mai, au îngropat de-a binelea securea războiului, cel puțin deocamdată.

Pescobar și Rizea au făcut pace

Rizea a explicat de unde a început cearta: “Știi bine ce am vorbit eu de tine, cu toate combinațiile, cu cârciumile”, însă nu a vrut să dea prea multe detalii: “N-o să vorbim acum”. Pescobar a fost de acord să nu poarte discuții de genul acesta în spațiul public, adăugând remarca: “Nu vorbim în mușchi. Pe online, toată lumea are mușchi.”

Momentan, cei doi par să fie în relații bune, dar nu se știe niciodată când poate apărea un nou conflict între ei. Deocamdată, cei doi se bucură de momentele de liniște și fac deliciul urmăritorilor cu live-urile lor.

