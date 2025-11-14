Misterul demisiei Laviniei. Când „slăbiciunea lui Pescobar” pleacă, ceva nu se leagă

Știți deja că Lavinia Stoica a decis să renunțe la job-ul care a consacrat-o, manager, la Taverna Racilor. Anunțul a fost făcut de șatenă pe rețelele de socializare, acolo unde a specificat faptul că se va axa pe un nou proiect. CANCAN.RO a analizat situația, pentru că ceva părea cam „cusut cu ață albă”. Care este, de fapt, motivul real pentru care tânăra a decis să-i spună „Adio” lui Paul Nicolau? Mai ales că afaceristul a susținut, în repetate rânduri, că ea era cea mai bună angajată a lui, care îl însoțea peste tot, i-a fost și șofer personal o perioadă și îi conducea Lamborghini-ul de 400.000 de euro.A fost o vreme în care era denumită chiar „slăbiciunea lui Pescobar”, dar totul a luat o altă turnură. Vom lămuri situația imediat.

Au, au, au, Lavinia lui Pescobar a anunțat că va pleca de la Taverna Racilor. Cam ciudat, dacă e să ne gândim la faptul că de curând, afaceristul o ridica în slăvi și spunea că ea este cel mai prolific angajat, care face aproximativ 20.000 de euro pe lună. O sumă deloc de neglijat, pentru o tânără care, totuși, se află la începutul carierei. De ce ar fi ales să dea cu piciorul unui astfel de job? Schimbările sunt firești, oamenii vin, pleacă, e cursul natural al lucrurilor.

Dar toate acestea trebuie să aibă la bază un motiv solid. Și ce alt motiv mai întemeiat ar putea exista, dacă nu iubirea. Lavinia pare îndrăgostită până peste cap și nu se ferește să le arate urmăritorilor acest lucru. Chiar după ce a făcut anunțul plecării, a postat un story în care apare mâna unui bărbat, la care șatena a adăugat niște inimioare și „Just us” (Doar noi). LOVE, vorba lui Pescobar! 🤣

Lavinia lui Pescobar, out de la Taverna Racilor

Nu aveți cum să nu vă amintiți toate ipostazele în care s-au afișat „Regele fructelor de mare” și angajata preferată, domnișoara Lavinia. A plimbat-o pe „doamna manager” peste tot, iar pentru o perioadă de timp a fost nelipsită din postările lui. Apropierile existau, ba o lua în brațe, ba o pupa, ba îi făcea masaj, iar ei nu părea că îi displace deloc.

Iar în momentul în care șatena a fost lovită de Cupidon, lucrurile s-au schimbat. Era și firesc, cărui iubit i-ar conveni să-și vadă jumătatea „drăgălită” de alt bărbat. 🤣 Și iată cum Lavinia noastră a fost pusă în situația de a alege între iubire și business, iar alegerea a fost făcută. Acum, ea spune că se va axa pe un nou proiect, rămâne de văzut despre ce este vorba.

