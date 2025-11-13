Acasă » Știri » După Larisa, și Lavinia l-a lăsat pe Pescobar! Managerița cu cel mai mare salariu de la Tavernă e OUT

După Larisa, și Lavinia l-a lăsat pe Pescobar! Managerița cu cel mai mare salariu de la Tavernă e OUT

După Larisa, și Lavinia l-a lăsat pe Pescobar!

Lavinia Stoica l-a lăsat pe Pescobar! Managera restaurantului din Mamaia a anunțat că și-a părăsit locul de muncă și se axează pe alt proiect, după o colaborare de lungă durată cu Paul Nicolau. Ce s-a întâmplat, de fapt? Află toate detaliile în articol!

Lavnia este una dintre angajatele care a apărut la brațul lui Pescobar timp de multă vreme. Prezentă foarte mult în viața antreprenorului, șatena a atras atenția asupra ei și a știut cum să se facă plăcută de oameni, dar și de patronul ei. Pescobar mărturisea în urmă cu ceva timp că Lavinia este cea mai bună angajată a lui și că a reușit să îi aducă sume record la Taverna din Mamaia. E clar! Antreprenorul și-a pierdut mâna dreaptă, din nou.

După Larisa, și Lavinia l-a lăsat pe Pescobar

Nu este prima dată când Paul Nicolau trece printr-o pierdere importantă în rândul angajaților. În urmă cu mai bine de 2 ani, Larisa Popa, mâna lui dreaptă de la acea vreme, își anunța plecarea de pe postul de manager al restaurantului Taverna Racilor din Herăstrău. Acum, renumitul Pescobar trece prin aceeași situație.

Lavinia a ținut să îi anunțe pe internauți și a postat o filmare pe TikTok în care vorbește despre decizia ei.

„Dragilor, se încheie încă o etapă importantă din viața mea. După câțiva ani plini de provocări, am ales să renunț la job-ul meu. Vreau să le mulțumesc mult tuturor oamenilor care au fost parte din această poveste, dar bineînțeles, orice final are și un nou început. Acum mă dedic unui nou proiect despre care vă voi povesti în următorul clip. Stați aproape!”, a spus șatena pe TikTok.

Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Această decizie neașteptată vine la doar o săptămână de când cei doi au apărut într-un TikTok în care lăudau succesul celui mai nou restaurant inaugurat de Pescobar – „Octopus Kebab”. Dacă atunci cei doi erau în relații bune, iar acum apare subit noua schimbare de direcție în cariera șatenei, nu putem să nu ne întrebăm: oare a apărut vreo ceartă de neiertat între patron și manager? Dacă da, care dintre cei doi o fi greșit? Sau de vină este locul de muncă epuizant, așa cum spunea Larisa Popa când dezvăluia de ce a plecat? Rămâne de văzut ce urmează!

Cum a reacționat Pescobar, după ce ideea lui de kebab din caracatiță a fost copiată: ”Mă distrez rău de tot”

AU, AU, AU, ce idee i-a venit lui Pescobar! Cum vrea milionarul să-şi schimbe Rolls-ul, mai nou: „Nu mai există în România”

