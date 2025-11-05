Cum a reacționat Pescobar, după ce ideea lui de kebab din caracatiță a fost copiată: ”Mă distrez rău de tot”

Pescobar, supărat pe cei care îi copiază produsele din restaurantele sale! Recent, un bărbat a prezentat varianta lui de kebab cu caracatiță, lucru care nu i-a picat deloc bine milionarului, ținând cont că el a fost primul care a venit cu acest concept. Afaceristul nu a stat prea mult pe gânduri și i-a transmis un mesaj acid competitorului său. Mai mult decât atât, a prezentat un nou produs.

Pescobar se bucură de un mare succes în afaceri. În România, restaurantele sale au ajuns extrem de apreciate, așa că a decis să deschidă locații și peste hotare, în Londra și Germania. Mai mult decât atât, milionarul a dat lovitura cu un produs original – Octopus Kebab, adică un kebab cu caracatiță. Preparatul a devenit viral, așa că au încercat și alți patroni de restaurante să îl ofere clienților lor.

Ce mesaj le-a transmis Pescobar celor care îl copiază

Recent, Pescobar a publicat un filmuleț în mediul online, în care se arată deranjat de faptul că patronul unui alt restaurant i-a copiat faimosul kebab cu caracatiță. Milionarul a ținut să îl ironizeze pe bărbat, susținând că a pus și carne de pui în produs.

Mai mult decât atât, pentru a-i da peste nas, patronul Tavernei Racilor a prezentat un alt preparat, despre care a mărturisit că este greu de copiat. Acum, clienții lui Pescobar pot încerca și kebabul cu creveți.

„Vă rog eu mult de tot, să le ziceți celor care mă copiază, să o copieze și pe asta. La asta vă dau ți rețeta și nu reușiți. Mai era unul pe nu știu unde, făcea și el, dar mai punea și pui în ea. E bine că are inițiativă. A pus un pic de pui să o lege. Care e problema? Eu mă distrez rău de tot cu voi, dar e bine așa”, a fost mesajul lui Pescobar.

Cât costă celebrul Octopus Kebab

În urmă cu o lună, Pescobar și-a luat fanii prin surprindere cu un anunț special. Patronul Tavernei Racilor a anunțat că plafonează prețul la Octopus Kebab în toate restaurantele sale, inclusiv în cel din Londra. De acum, acest produs va costa 15 euro, respectiv 15 pounds în locația din Camden Market.

„Plafonarea prețurilor! Adică, Octopus Kebab în Germania și în toată Europa, oriunde va fi, va costa 15 euro. Bine rău de tot! La Londra era 17, 50 sau 17, nu mai știu. Se face 15 de azi. Pounds. E pe pounds acolo, că și chiria e pe pounds și curentul e pe pounds și totul e pe pounds. Da? Lire. Așa că Pescobar rupe prețurile și pe Europa. Știi de ce? Pentru că pot. Și știi de ce? Pentru că atât s-a putut. Love, v-am pupat de aici din Karlsruhe. Oriunde aș fi, e bine. Deci, 15 euro va fi prețul de Octopus Kebab la Karlsruhe. Sun acum să facă modificările și la Londra”, a spus Pescobar, pe Instagram, în urmă cu o lună.

Citește și: AU, AU, AU, ce idee i-a venit lui Pescobar! Cum vrea milionarul să-şi schimbe Rolls-ul, mai nou: „Nu mai există în România”

Pescobar, JEFUIT în incinta hotelului Marriott din Elveția! A rămas fără un bun valoros: ”Se întâmplă și la case mai mari”