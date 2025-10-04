Cât costă acum celebrul Octopus Kebab al lui Pescobar. Patronul Tavernei Racilor a scăzut prețul: ”Bine rău de tot!”

Pescobar, surpriză pentru cei care aleg să treacă pragul restaurantelor sale! Patronul Tavernei Racilor a transmis că plafonează prețul unuia dintre cele mai căutate produse ale lui. Nu face excepție nici locația din Londra. Mai mult decât atât, cu această ocazie, milionarul a vorbit și despre noua afacere pe care o deschide în Germania. Află, în articol, toate detaliile!

Pescobar se bucură de un mare succes în afaceri. În România, restaurantele sale au ajuns extrem de apreciate, așa că a decis să deschidă o locație și în Londra. Inaugurarea localului „Octopus Kebab” a avut loc în data de 1 martie 2025, în faimosul Camden Market. Paul Nicolau a dat lovitura și acolo, iar acum vrea să se extindă și în Germania. Cu ocazia deschiderii noului restaurant, afaceristul a făcut și un super anunț legat de prețuri.

Cât costă celebrul Octopus Kebab al lui Pescobar în toate restaurantele sale

Recent, Pescobar și-a luat fanii prin surprindere cu un anunț special. Patronul Tavernei Racilor a anunțat că plafonează prețul la Octopus Kebab în toate restaurantele sale, inclusiv în cel din Londra. De acum, acest produs va costa 15 euro, respectiv 15 pounds în locația din Camden Market.

„Plafonarea prețurilor! Adică, Octopus Kebab în Germania și în toată Europa, oriunde va fi, va costa 15 euro. Bine rău de tot! La Londra era 17, 50 sau 17, nu mai știu. Se face 15 de azi. Pounds. E pe pounds acolo, că și chiria e pe pounds și curentul e pe pounds și totul e pe pounds. Da? Lire. Așa că Pescobar rupe prețurile și pe Europa. Știi de ce? Pentru că pot. Și știi de ce? Pentru că atât s-a putut. Love, v-am pupat de aici din Karlsruhe. Oriunde aș fi, e bine. Deci, 15 euro va fi prețul de Octopus Kebab la Karlsruhe. Sun acum să facă modificările și la Londra”, a spus Pescobar pe Instagram.

Pescobar a făcut acest anunț din Karlsruhe, Germania, acolo unde se află pentru a supraveghea lucrările noului său restaurant. Milionarul continuă să se extindă în toată Europa, iar locațiile sale au un mare succes.

Totuși, în spatele reușitelor se ascunde foarte multă muncă. Paul Nicolau a arătat și câteva imagini de pe șantier, precizând că zilnic are o activitate intensă. Așadar, în curând, românii din Germania se vor putea bucura de faimosul Octupus Kebab.

„Nouă ne place munca, nu lătratul. Alții să latre, noi muncim. Zi de zi, dacă urmăriți activitatea lui Pescobar, se muncește. Acum deschidem în Germania, topul de pe lume, restaurant după noul concept Pescobar. Se va face Octupus Kebab, spectacol în fața trecătorilor”, a mai spus afaceristul.

