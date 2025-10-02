Pescobar, JEFUIT în incinta hotelului Marriott din Elveția! A rămas fără un bun valoros: ”Se întâmplă și la case mai mari”

Probleme pentru Pescobar în Elveția! Patronul lanțului de restaurante a rămas fără telefon. Este vorba chiar de noul model iPhone 17, care tocmai ce a fost lansat. Dispozitivul i-a fost furat în incinta hotelului Marriott. Afaceristul a povestit întreaga întâmplare, dar și ce are de gând să facă acum. Află, în articol, toate detaliile!

Pescobar este foarte prezent în mediul online, fiind urmărit de peste 700.000 de oameni. Pe lângă detalii despre afacerile sale, milionarul împărtășește cu internauții și experiențe din viața de zi cu zi. Recent, a povestit cum a fost jefuit.

Cum a fost jefuit Pescobar

Pescobar și-a obișnuit urmăritorii cu povești vesele, însă acum i-a luat prin surprindere cu o experiență neașteptată. Patronul Tavernei Racilor a mărturisit că a fost jefuit în incinta hotelului Marriott din Elveția.

După prima seară petrecută în hotelul respectiv, Paul Nicolau nu s-a simțit prea bine, așa că a cerut să îi fie schimbată camera. Ei bine, telefonul a dispărut în timpul mutării bagajelor.

Afaceristul a mărturisit că era vorba despre noul model iPhone 17, pe care l-a comandat tocmai din Londra. Recent, el a dezvăluit că a plătit peste 9.000 de lei pentru acest telefon. Mai mult decât atât, ținând cont că a venit de peste hotare, Pescobar a fost nevoit să achite și taxe vamale în valoare de 2.200 de lei.

„Dragilor, să vedeți cum mi s-a furat telefonul, iPhone 17, de la Marriott în Elveția, ca să înțelegeți că se întâmplă și la case mai mari. Sunt la Marriott cazat, mi-am schimbat camera în prima seară, mi-am lăsat bagajele. Nu m-am simțit prea bine în prima seară și mi-am schimbat camera a doua zi. Am lăsat bagajele făcute, m-am dus jos, am zis să îmi transfere bagajul, mi-a transferat bagajul fără telefon. Eu, cum sunt comod, am zis că într-o seară îmi mut dintr-un telefon în altul toate datele și durează să faci sărăcia asta de operațiune. Și cum eu nu prea sunt cu tehnica, l-am tot lăsat. Era iPhone 17, 2 TB, albastru, nu prea mi-a plăcut, ce-i drept. Nu prea mi-a plăcut că e și albastru, mi l-a trimis de la Londra ca să îl iau mai repede, mi l-au ținut ăștia blocat vreo săptămână, ca să înțelegeți un lucru, când nu e să fie a tău. Mi l-au ținut vreo săptămână în vamă, am mai plătit și 2.200 de lei pe el, taxe vamale, l-am luat, l-am adus aici să îi fac configurația. S-a dus”, a povestit Pescobar pe Instagram.

În stilul caracteristic, Pescobar a făcut haz de necaz. Patronul Tavernei Racilor a susținut că oricum culoarea telefonului nu era pe placul lui. Acum, are de gând să își cumpere un nou dispozitiv dintr-un magazin din Elveția.

„Ăsta (n.r angajat al hotelului) a zis: ‘Scuze, nu l-am găsit la obiecte pierdute’. Nu e nicăieri. Să înțelegi că se întâmplă și la case mai mari și ce vreau să punctez în momentul ăsta: România e cea mai tare. Eu în România, să știți, îmi las toate mașinile în parcări deschise. Nu mi-e frică de nimeni și de nimic. Bine, am camere, îmi las toate alea și nu se atinge nimeni, eu n-am pățit niciodată în viața mea ceva de genul ăsta în România și nici nu o să pățesc. Oricum nu îmi plăcea albastru și mi-a sugerat lumea să-mi iau portocaliu, mă duc acum pe la magazin pe aici și-mi iau portocaliu. Asta e singura pagubă, atât s-a putut!”, a mai spus afaceristul.

