Acasă » Știri » Pescobar, JEFUIT în incinta hotelului Marriott din Elveția! A rămas fără un bun valoros: ”Se întâmplă și la case mai mari”

Pescobar, JEFUIT în incinta hotelului Marriott din Elveția! A rămas fără un bun valoros: ”Se întâmplă și la case mai mari”

De: Irina Rasoveanu 02/10/2025 | 17:22
Pescobar a rămas fără telefon/ Sursa foto: Instagram

Probleme pentru Pescobar în Elveția! Patronul lanțului de restaurante a rămas fără telefon. Este vorba chiar de noul model iPhone 17, care tocmai ce a fost lansat. Dispozitivul i-a fost furat în incinta hotelului Marriott. Afaceristul a povestit întreaga întâmplare, dar și ce are de gând să facă acum. Află, în articol, toate detaliile!

Pescobar este foarte prezent în mediul online, fiind urmărit de peste 700.000 de oameni. Pe lângă detalii despre afacerile sale, milionarul împărtășește cu internauții și experiențe din viața de zi cu zi. Recent, a povestit cum a fost jefuit.

Cum a fost jefuit Pescobar

Pescobar și-a obișnuit urmăritorii cu povești vesele, însă acum i-a luat prin surprindere cu o experiență neașteptată. Patronul Tavernei Racilor a mărturisit că a fost jefuit în incinta hotelului Marriott din Elveția.

După prima seară petrecută în hotelul respectiv, Paul Nicolau nu s-a simțit prea bine, așa că a cerut să îi fie schimbată camera. Ei bine, telefonul a dispărut în timpul mutării bagajelor.

Afaceristul a mărturisit că era vorba despre noul model iPhone 17, pe care l-a comandat tocmai din Londra. Recent, el a dezvăluit că a plătit peste 9.000 de lei pentru acest telefon. Mai mult decât atât, ținând cont că a venit de peste hotare, Pescobar a fost nevoit să achite și taxe vamale în valoare de 2.200 de lei.

România colorată în GALBEN, PORTOCALIU și ROȘU. Viituri și inundații
România colorată în GALBEN, PORTOCALIU și ROȘU. Viituri și inundații
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

„Dragilor, să vedeți cum mi s-a furat telefonul, iPhone 17, de la Marriott în Elveția, ca să înțelegeți că se întâmplă și la case mai mari. Sunt la Marriott cazat, mi-am schimbat camera în prima seară, mi-am lăsat bagajele. Nu m-am simțit prea bine în prima seară și mi-am schimbat camera a doua zi. Am lăsat bagajele făcute, m-am dus jos, am zis să îmi transfere bagajul, mi-a transferat bagajul fără telefon.

Eu, cum sunt comod, am zis că într-o seară îmi mut dintr-un telefon în altul toate datele și durează să faci sărăcia asta de operațiune. Și cum eu nu prea sunt cu tehnica, l-am tot lăsat. Era iPhone 17, 2 TB, albastru, nu prea mi-a plăcut, ce-i drept. Nu prea mi-a plăcut că e și albastru, mi l-a trimis de la Londra ca să îl iau mai repede, mi l-au ținut ăștia blocat vreo săptămână, ca să înțelegeți un lucru, când nu e să fie a tău. Mi l-au ținut vreo săptămână în vamă, am mai plătit și 2.200 de lei pe el, taxe vamale, l-am luat, l-am adus aici să îi fac configurația. S-a dus”, a povestit Pescobar pe Instagram.

În stilul caracteristic, Pescobar a făcut haz de necaz. Patronul Tavernei Racilor a susținut că oricum culoarea telefonului nu era pe placul lui. Acum, are de gând să își cumpere un nou dispozitiv dintr-un magazin din Elveția.

„Ăsta (n.r angajat al hotelului) a zis: ‘Scuze, nu l-am găsit la obiecte pierdute’. Nu e nicăieri. Să înțelegi că se întâmplă și la case mai mari și ce vreau să punctez în momentul ăsta: România e cea mai tare. Eu în România, să știți, îmi las toate mașinile în parcări deschise. Nu mi-e frică de nimeni și de nimic.

Bine, am camere, îmi las toate alea și nu se atinge nimeni, eu n-am pățit niciodată în viața mea ceva de genul ăsta în România și nici nu o să pățesc. Oricum nu îmi plăcea albastru și mi-a sugerat lumea să-mi iau portocaliu, mă duc acum pe la magazin pe aici și-mi iau portocaliu. Asta e singura pagubă, atât s-a putut!”, a mai spus afaceristul.

Citește și: Pescobar are planuri mari pentru afacerile sale! A mers în Japonia și Coreea de Sud pentru a „fura” noi idei

Tags:
Iți recomandăm
Karolina a murit la 27 de ani, după ce a urmat o dietă cu fructe. Ajunsese să cântărească doar 22 de kilograme!
Știri
Karolina a murit la 27 de ani, după ce a urmat o dietă cu fructe. Ajunsese să cântărească…
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Știri
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
Mediafax
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
România colorată în GALBEN, PORTOCALIU și ROȘU. Viituri și inundații
Gandul.ro
România colorată în GALBEN, PORTOCALIU și ROȘU. Viituri și inundații
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă...
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București
Adevarul
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme....
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
Digi24
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o...
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Mediafax
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de...
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”
Click.ro
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic....
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut o mărturisire total neașteptată
Antena 3
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut...
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
Digi 24
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează...
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula...
BREAKING NEWS Două persoane au murit și mai multe au fost rănite după un atac lângă o sinagogă din Manchester
kanald.ro
BREAKING NEWS Două persoane au murit și mai multe au fost rănite după un atac...
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
StirileKanalD
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma...
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
kfetele.ro
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu!...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
observatornews.ro
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
go4it.ro
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Exclusiv. Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu! Fostul președinte s-a trezit cu inspectorii peste el după ce a refuzat să predea cheile
Fanatik.ro
Exclusiv. Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu! Fostul președinte s-a trezit...
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025. Țările în care se trăiește cel mai bine
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion...
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât...
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea microfonul deschis. A auzit toată lumea!
Romania TV
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea...
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Go4Games
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
EXCLUSIV. Proprietarii de locuințe care au nevoie de autorizație. Reguli pentru cei care cumpără apartament în blocuri vechi
Capital.ro
EXCLUSIV. Proprietarii de locuințe care au nevoie de autorizație. Reguli pentru cei care cumpără apartament...
Banii de la Pilonul II de pensii vor fi foarte puțini. Previziunea unui economist
evz.ro
Banii de la Pilonul II de pensii vor fi foarte puțini. Previziunea unui economist
Digi RCS-RDS a făcut ANUNȚUL începutului de octombrie. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut ANUNȚUL începutului de octombrie. Toți abonații din România sunt vizați
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile
as.ro
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: Dacă nu aveam...
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă...
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
radioimpuls.ro
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi...
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Fanatik.ro
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată...
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
Fanatik.ro
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o...
Știrile zilei, 29 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 29 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Karolina a murit la 27 de ani, după ce a urmat o dietă cu fructe. Ajunsese să cântărească doar ...
Karolina a murit la 27 de ani, după ce a urmat o dietă cu fructe. Ajunsese să cântărească doar 22 de kilograme!
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Despărțire-ȘOC în showbiz! MGK, părăsit de iubită după doi ani de relație
Despărțire-ȘOC în showbiz! MGK, părăsit de iubită după doi ani de relație
Matt Beard, fostul antrenor de la Liverpool și Chelsea, a fost găsit MORT în casă. Avea doar 47 de ...
Matt Beard, fostul antrenor de la Liverpool și Chelsea, a fost găsit MORT în casă. Avea doar 47 de ani!
S-a aflat! Ce a făcut Mihai Lungu cu banii care au fost donați pentru înmormântarea Ioanei Popescu
S-a aflat! Ce a făcut Mihai Lungu cu banii care au fost donați pentru înmormântarea Ioanei Popescu
BANC | Al cincilea copil
BANC | Al cincilea copil
Vezi toate știrile
×