Pescobar are planuri mari pentru afacerile sale! A mers în Japonia și Coreea de Sud pentru a „fura” noi idei

Pescobar are planuri mari! În ultima perioadă, patronul Tavernei Racilor a călătorit în mai multe țări, iar scopul nu a fost doar relaxarea, ci și partea profesională. Afaceristul este în căutare de idei noi pe care să le implementeze în restaurantele sale. Află, în articol, toate detaliile!

Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, se bucură de un succes fulminant cu lanțul de restaurante pe care îl deține. Afaceristul a reușit să construiască un brand puternic prin strategiile sale de marketing. De asemenea, la rândul lui, patronul de la Taverna Racilor a devenit un personaj cunoscut. Astfel, a ajuns să învârtă banii cu lopata și nu are de gând să se oprească aici. Este într-o continuă dezvoltare pe plan profesional.

Ce planuri are Pescobar

Dumitru Dragomir a precizat că Pescobar are 15 restaurante care îi aduc un profit de 20-30 de milioane de euro. Totuși, Paul Nicolau muncește din greu pentru afacerile sale și este într-o continuă dezvoltare. Antreprenorul are planuri mari.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a mai povestit că patronul Tavernei Racilor a mers în Coreea de Sud și în Japonia pentru a „fura” idei pe care să le implementeze în restaurantele sale. Astfel, el speră să îmbunătățească experiența clienților săi.

„Are bani mulți și omul nu se duce în plimbare. Omul se duce să vadă ce poate să dezvolte aici, în Europa. S-a dus acum, ia experiența restaurantului cu Stele Michelin. Filmează, fotografiază bucătării, diverse meniuri. E omul dracu! A fost în Japonia, acum a ajuns în Coreea de Sud. Ce au japonezii, el are. Vrea din Coreea de Sud să ‘fure’ ceva. Coreeni gătesc toți în fața ta. Țară mare!”, a declarat Dumitru Dragomir, la „Profețiile lui DON Mitică”.

Pescobar nu are restaurante doar în România. Afaceristul a deschis trei locații și în Londra, care merg foarte bine. Dumitru Dragomir a precizat că doar de la acestea are profit lunar de un milion de euro. Ei bine, patronul Tavernei Racilor nu vrea să se oprească aici și are planuri să ajungă peste Ocean.

„La New York își face unul (n.r. restaurant) acum. Vrea să facă în fiecare capitală de județ din România. Vrea inovații, ceva nou. Vine cu meniurile de acolo, nu e ușor. Așa ar face toți, toți ar fi Michelin. El dacă intră în bucătărie, e bucătar de Michelin 2 stele. Dacă nu știe cum să facă peștele, crabul!”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Citește și: Pescobar, primul român care și-a luat iPhone 17! Cât l-a costat cel mai nou produs de la Apple? Dar stai să vezi cât a dat pe husă