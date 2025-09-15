Pescobar, primul român care și-a luat iPhone 17! Cât l-a costat cel mai nou produs de la Apple? Dar stai să vezi cât a dat pe husă

Pescobar nu se uită deloc la bani atunci când vine vorba de plăcerile sale. Patronul de la Taverna Racilor și-a comandat cel mai nou model de telefon, Iphone 17 PRO MAX 1TB în culoarea Deep Blue, fiind primul român care și-a achiziționat acest model de telefon.

Pe numele său real, Paul Nicolau, este unul dintre cei mai bogați antreprenori din România. Bărbatul a reușit să construiască o afacere de milioane de euro. La finalul anului 2024, Pescobar a mărturisit că are peste 350 de angajați și 12 restaurante Taverna Racilor deschise în țară și în străinătate.

Cât a dat Pescobar pe noul iPhone 17 Pro Max

Afaceristul muncește, dar și cheltuiește. Milionarul nu se uită deloc la bani atunci când vine vorba de plăcerile sale, mai ales de gadgeturi de ultimă generație. Noul iPhone 17 este un dispozitiv care atrage atenția prin performanțele sale de top, dar și prin prețul considerabil.

Pescobar a postat o imagine în mediul online în care a arătat urmăritorilor săi cât a dat pe noul telefon. Prețul plătit a fost nu mai mult, nu mai puțin de 1,599 de lire sterline. O sumă care depășește lejer 9.000 de lei, în funcție de cursul valutar. Mai mult decât atât, milionarul și-a achiziționat și o husă pentru acest model de telefon, care a costat 59 de lire sterline.

Husa este special concepută pentru a proteja telefonul și a se potrivi perfect cu designul său premium. Modelul ales de afacerist este versiunea de 1tB spațiu de stocare, fiind și cea mai scumpă variantă disponibilă. Noul telefon urmează să îi ajungă între 6 și 13 octombrie, în timp ce husa poate fi ridicată în aceeași zi.

Noul iPhone 17 PRO Max este unul dintre cele mai scumpe telefoane de pe piață, iar varianta de 1TB se adresează celor care își permit să investească asemenea sume într-un gadget. Pescobar a arătat de mai multe ori că nu se uită la bani atunci când vine vorba de plăcerile sale și că duce o viață extravagantă.

În urmă cu doar câteva zile, afaceristul a participat alături de Alex Bodi la o nuntă în Cernica. Cei doi nu s-au uitat la bani și au aruncat cu bancnotele pe dansatoare și lăutari. Alex Bodi nu le-a dat foarte multă atenție, însă Pescobar nu și-a mai putut lua ochii de la ele, dându-le bancnote fără număr.

„Alex a dat la brunetă, eu am dat la blondă. Pentru voi fac toate astea (n.r. pentru dansatoare). S-au învățat, s-au învățat”, a zis Pescobar în mediul online.

