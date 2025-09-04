Pescobar are planuri mari. În ce domeniu nou vrea să intre: „În jur de 8 milioane de euro”

Pescobar a obișnuit oamenii cu transparența sa în ceea ce privește afacerile și investițiile pe care le face. Recent, patronul Tavernei Racilor a mărturisit că vrea să dea lovitura în alt domeniu decât cel cu care ne-a obișnuit. Află în rândurile de mai jos!

Paul Nicolau a cunoscut succesul în HoReCa, dar nu îi este de ajuns, așa că vrea să se extindă. Patronul Tavernei Racilor continuă să uimească cu ideile lui de afaceri și are planuri mari.

Pescobar, investiție de milioane

Pescobar a dezvăluit faptul că vrea să investească în turismul balnear. Antreprenorul va face o investiție colosală în Vila Minerva Techirghiol. Mai exact, el vrea să readucă la viață unul dintre cele mai importante simboluri arhitectonice din Techirghiol.

Pescobar le promite românilor o bază de tratament cu nămol sapropelic de la Techirghiol ce va avea o capacitate de 120 de locuri, un hotel de 52 de camere, dar și un restaurant, bineînțeles.

„Abia începe proiectul. Toată investiția e în jur de 8 milioane de euro, cam asta e estimarea. Toate lucrările durează, până va fi gata, un an și jumătate. Va fi o bază de tratament în care folosim, bineînțeles, nămolul sapropelic de la Techirghiol. Va avea o capacitate de 120 de locuri, un hotel de 52 de camere, va fi un boutique-hotel, cu restaurant. Se recondiționează clădirea veche unu la unu. Vom respecta arhitectura, va arăta așa cum a fost cândva. Clădirii vechi i se va alipi un corp nou”, a dezvăluit Paul Pescobar pentru fanatik.ro.

Antreprenorul a studiat atent piața

Pentru a se asigura că noul său proiect va respecta cele mai înalte standarde de calitate, Pescobar a făcut o vizită de studiu la celebra clinică de wellness Chenot Palace Weggis, situată în Elveția, la începutul acestui an. Contra unei sume considerabile, antreprenorul a beneficiat de programul exclusiv al clinicii, studiind cu atenție metodele lor de succes, pe care intenționează să le implementeze și în România.

