Cine e șoferul lui Pescobar, după ce patronul de la Taverna Racilor a rămas fără permis. Ea îi conduce Lamborghiniul de 300.000 de euro

De când are permisul suspendat pentru depășirea vitezei regulamentare, Paul Nicolau a devenit pasager în propria mașină – un Lamborghini Huracan în valoare de aproximativ 300.000 de euro – achiziționată în urmă cu doar o lună. Pentru că este tot timpul în mișcare, Pescobar a făcut rost și de un ”șofer” personal, însă nu orice șofer.

Pescobar mai are de așteptat ceva timp până va putea să se urce din nou la volanul mașinilor sale. La începutul acestui an, după două amânări de pronunțare în instanță, afaceristul a rămas fără permis de conducere. Acesta a fost prins conducând cu mult peste viteza legală în Vrancea, pe drumul E85.

Nu este prima dată când Pescobar rămâne pieton. În 2022, acesta a fost prins conducând cu o viteză de 145 km/h – pe bulevardul Aviatorilor din Capitală, pe un sector de drum unde limita de viteză este de 60 km/h. Tot atunci, Pescobar a avut de plătit o amendă în valoare de 1.305 lei.

Citește și: CÂȚI ELEVI CU 10 PE LINIE LA BAC 2024 AU PRIMIT 100 DE EURO DE LA PESCOBAR, DE FAPT: ”AM DAT DE EI FOARTE GREU”

Între timp, pentru a face așteptarea mai ușoară, Pescobar și-a mai îndeplinit un vis. A scos din buzunar aproximativ 300.000 de euro și și-a achiziționat un Lamborghini Huracan. Deși nu se poate bucura din plin de bijuteria pe 4 roți, afaceristul se mulțumește și în rolul de simplu pasager pe scaunul din dreptul șoferului.

„Am deschis 7 restaurante in 14 luni, am investit cel mai mult din Horeca in ultimul an, așa ca merit și eu fazele astea”, a fost mesajul scris de Pescobar în dreptul fotografiei cu noua bijuterie pe patru roți pe care o deține.