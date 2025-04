Cum a fost exclus Kamara de la un alt…”Survivor”! Ignorat de PRO TV, artistul și-a încercat norocul, dar a ratat!

Fan Survivor, Kamara și-a depus dosarul de a participa la show-ul dintr-o altă țară. Totul s-a întâmplat după ce artistul a fost ținut pe bară în sezonul special, la care au participat favoriții ultimelor ediții. CANCAN.RO are toate amănuntele despre show-ul la care acesta și-ar fi dorit să fie prezent și cum s-a „soluționat” cererea artistului.

După cum însuși ne mărturisește, Kamara a participat, de-a lungul anilor, cam la toate show-urile concurs apărute în formatele televiziunilor. Multe dintre ele le-a și câștigat, iar de la altele s-a întors cu ceva experiență în plus.

Kamara: „Mi-am depus dosarul să concurez la Survivor în Franța”

Mai puțin cunoscut însă este faptul că, după ce și-a încheiat socotelile cu PRO TV, artistul și-a depus dosarul de a participa tot la Survivor, dar în altă țară! Mai precis, în Franța! Doar că nu a fost să fie!

„Am vrut să mă duc în Franța, când am văzut că nu m-au chemat la Survivor All Stars. Am făcut demersuri să merg, mi-am depus dosarul. Dar nu m-au chemat. La câți oameni se înscriu acolo… Important e cine va fi ales, depinde de oamenii din show. Acolo nu iau oameni celebri. Din cinci în cinci ani au făcut All Stars. Acum au făcut Legendele, cu toți cei care au câștigat. Îmi place ca show. Aș mai merge o tură și la noi. În Franța, în fiecare an se face alt dosar. E unul foarte complex. Analizele medicale le fac ei. Sunt foarte documentat despre show-ul de acolo”, a declarat Kamara, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ce soluție propune pentru creșterea audienței

În ceea ce privește ediția din acest an, aflată în derulare, Kamara spune că a urmărit doar o mică parte din primele „episoade”. Acesta vine și cu o soluție, după modelul francez, pentru creșterea audienței.

„N-au cum să renunțe la Survivor, doar că nu audiențe într-un an. Nu cred. În Franța, se dau premii săptămânale, de 2000 de euro timp de 20 de ani, celor care se uită. Sunt deștepți francezii. Telespectatorii trebuie să răspundă la o întrebare, săptămânal. Iar lumea se uită. Iar în show eliminările se fac doar cu votul lor, nu și cel din afară. Doar eliminare la duel, ceea ce a fost foarte bine, anul trecut, și la noi”, a adăugat acesta.

Ce i-au interzis producătorii de la Survivor

Totodată, artistul nu ne-a ascuns faptul că contractul avut nu-i permite să aibă vreo părere contradictorie despre show-ul-concurs de la Pro TV:

„Nu vreau să mă pronunț în legătură cu această ediție Survivor. M-am uitat doar la început, puțin. N-am voie să dau nicio decarație despre Survivor, n-am voie să-mi spun păreri contra”.

Ar merge la „Asia Express”, dar și la Puterea Cuplului

Altfel, Kamara nu ne-a ascuns nici faptul că deși a participat la foarte multe show-uri, din palmares îi lipsesc tocmai „Asia Express”, dar și ”Puterea Cuplului”:

„Am fost de-a lungul timpului la multe show-uri. Un singur show mare la care nu am fost e Asia Express. M-aș duce acolo. Și la Nea Mărin și la Cireasa de pe tort am fost și am câștigat. Și la Șatra la fel. La Power Couple și show-urile astea de cuplu nu am fost”.

Altfel, pe lângă concertele pe care le susține cu trupa „Alb Negru”, alături de Andrei Ștefănescu, Kamara este angrenat și într-un campionat de fotbal, dar nu alături de colegii săi de la Naționala Artiștilor, ci în echipă cu foști fotbaliști divizionari.

„Joc în campionaul de fotbal de Old Boys, la Bayern Bucuresti, alături de alți mari jucători, precum Costin Lazăr, Cristian Tănase, de la Rapid. E o echipă de foști fotbaliști”, ne-a mai spus acesta.

