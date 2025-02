Kamara, pe mâna esteticienilor! Ce modificare și-a făcut la chip

În ultimii ani, tot mai mulți bărbați din showbiz-ul românesc au început să urmeze trendul procedurilor estetice, alăturându-se astfel femeilor care de mult timp apelează la medici specialiști pentru îmbunătățirea imaginii. Intervențiile estetice nu mai sunt un subiect tabu pentru bărbați, iar din ce în ce mai multe vedete masculine aleg să își corecteze imperfecțiunile sau să lupte cu semnele înaintării în vârstă. Printre cei care au decis să treacă din nou pragul medicului estetician se numără și Kamara.

Artistul în vârstă de 48 de ani a recurs recent la o nouă operație estetică, dorindu-și să corecteze un aspect care îl deranja de ceva vreme. Este vorba despre o a doua intervenție de blefaroplastie, o procedură care are ca scop eliminarea excesului de piele și a pungilor de grăsime de sub ochi.

Această problemă devenise tot mai vizibilă pentru Kamara și, pe lângă aspectul estetic, îi crea și un disconfort. Astfel, artistul a decis să se lase din nou pe mâna unui specialist și a optat pentru serviciile doctorului Pascal Dameh, același medic estetician la care a apelat și iubita sa, Gabriella Nastas, pentru câteva ajustări. Operația a avut loc săptămâna trecută, iar artistul se află acum în perioada de recuperare.

„Mi-am revenit, sunt ok, mai am recuperarea acum, care ține două săptămâni. La două zile de la operație deja conduceam.

Am făcut această blefaroplastie pentru că aveam niște pungi de grăsime foarte mari sub ochi și nu mai puteam să stau așa, estetic vorbind, pentru că se făceau din ce în ce mai mari, și mă deranjau estetic. Am de gând să îmi fac ceva și la nas, e tot o problemă medicală, dar o să vă povestesc mai încolo despre asta”, a mărturisit Kamara pentru click.ro.