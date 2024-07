Saltul putea să-i fie fatal! Hobby-ul care l-a băgat în spital pe Kamara: direct la Urgențe!

La 48 de ani, cu două victorii din tot atâtea posibile, Kamara și-a câștigat deja statutul de vedetă al galelor RXF. Artistul așteaptă din nou momentul în care-i va veni iar rândul pentru a urca în ring. Până atunci însă, acesta a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum a ajuns la Urgențe după ce sărit de pe un acoperiș și cum s-a ales cu un semn distinct în barbă.

Kamara a câștigat o mică avere în urma celor două victorii din tot atâtea posibile, pe care le-a aveut în gala RXF. Puțini sunt însă cei care știu că artistul era pasionat de sporturile de contact încă de când era copil, chiar dacă pe atunci își dorea să ajungă fotbalist.

Tocmai acest hobby l-a trimis direct la Spitalul de Urgențe. Avea doar zece ani când a sărit de pe acoperișul unei clădiri, de la trei metri înălțime, în timp ce a fost prins că spiona antrenamentele de karate ale unui antrenor. Și tot atunci s-a ales cu un semn în bărbie.

„Am ajuns la Urgențe”

„Când îmi va veni rândul, urc iar în ring. Am două victorii din două. Am făcut ceva box de plăcere, în rest am învățat karate din filme. Și mă uitam de pe acoperiș cum se antrenau, mă urcam acolo. Într-o zi, antrenorul a țipat la noi și am sărit trei metri de pe clădire. Am ajuns la Urgențe. Mi-a rămas semn în bărbie, sub buza inferioară. Ne-am speriat că vom fi certați, deși antrenorul voia doar să ne invite în sală, la antrenamente.

Apoi am avut mănuși de box și mă antrenam… Colegii nu știau că sunt stângaci. E greu să se bată cineva cu mine, fiind de gardă inversă”, a mărturisit artistul în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: KAMARA, EX-CONCURENTUL DE LA SURVIVOR, MITRALIAZĂ SHOW-URILE POWER COUPLE ȘI INSULA. “NU AM VĂZUT NICIO EMISIUNE!”)

Iubita îl susține când intră în cușcă

Kamara ne-a mai spus că actuala sa iubită, Gabriella Nastas, o cântăreață din Moldova stabilită în România, se uită la meciurile sale și este cea mai mare susținătoare a lui.

„Se uită și ea, îi place când mă vede. Nu se sperie, are încredere în mine și este cea mai mare susținătoare a mea”, a completat acesta.

(NU RATA: A ȘTIUT TOT CE SE VA ÎNTÂMPLA LA SURVIVOR ALL STARS! KAMARA RUPE TĂCEREA: ”DACĂ ERAM ACOLO, O JUCAM FRUMOS!”)

„Manelele au acaparat tot”

Altfel, artistul recunoaște că pe plan profesional nu trece printr-o perioadă prea bogată în concerte, dat fiind faptul că manelele au acaparat totul. În ciuda acestui fapt însă, artistul nu s-a gândit vreo clipă să renunțe la carieră. În această vară, împreună cu colegul și prietenul său din trupa Alb Negru, Andrei Ștefănescu, vor sărbători 20 de ani de activitate.

„Nu-s vremuri prea bune, manelele au acaparat tot. Noi nu prea mai suntem în vogă. Am colaborat și eu cu maneliști. Pe 16 august, la Festivalul de la Vâlcea, vom sărbători 20 de ani de Alb-Negru”, a completat Kamara.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.