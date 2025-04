O influenceriță a murit la doar 21 de ani. Boala nemiloasă a răpus-o!

Comunitatea online este în doliu după moartea unei influencerițe de doar 21 de ani, care și-a documentat cu sinceritate și curaj lupta împotriva unei forme incurabile de cancer. Dominique McShain, o tânără din Noua Zeelandă cunoscută pentru prezența sa activă pe platforme precum TikTok și Instagram, a pierdut bătălia cu boala după ce aceasta a evoluat rapid.

Diagnosticată în urmă cu un an cu cancer colorectal în stadiu avansat, Dominique se afla în plin parcurs universitar, studiind psihologia la Universitatea din Canterbury din Christchurch. Planurile sale de viitor, care includeau o carieră în sprijinul altora, au fost brusc întrerupte de un verdict medical neașteptat și devastator.

Inițial, medicii i-au oferit un orizont de supraviețuire de până la cinci ani. Cu toate acestea, evoluția bolii a fost mult mai agresivă decât se anticipase, iar starea de sănătate a tinerei s-a degradat rapid. După șapte luni de chimioterapie, tratamentul a fost întrerupt din cauza complicațiilor hepatice severe, care au dus la apariția icterului și, în cele din urmă, la insuficiență hepatică.

În ultimele luni din viață, Dominique a fost internată în îngrijire paliativă, unde a continuat să împărtășească gânduri despre boala sa și impactul acesteia asupra vieții de zi cu zi. Chiar și în momentele cele mai dificile, a ales să folosească platformele de socializare pentru a crește gradul de conștientizare asupra cancerului colorectal și pentru a încuraja alți tineri să fie atenți la semnalele propriului corp.

“Vreau să fiu directă cu voi toți: aceasta va fi ultima mea actualizare despre călătoria mea împotriva cancerului până când voi muri.

Recent mi s-a dat un prognostic, acum aproximativ cinci zile: mai am doar câteva zile până la câteva săptămâni de trăit. Viața mea poate fi scurtă, dar cred cu adevărat că am stors totul din ea. Am câștigat la loterie cu o familie care mă iubește necondiționat, prieteni care mi-ar dona 10000% un ficat sau ar face orice ar putea (și probabil s-ar certa despre cine poate face asta).

Recent, mi-am imaginat adesea Raiul – un loc în care voi fi în sfârșit eliberată de durerea care m-a însoțit atât de mult timp. Îmi imaginez că nu voi mai suferi constant și nu o să mai am nevoie de medicamente doar pentru a supraviețui peste zi. Voi putea să alerg, să respir, să mă simt întreagă. Deși va fi dureros să vă las pe toți în urmă, vă rog să știți că în sfârșit voi scăpa de durere și voi fi în pace”, a scris tânăra pe Instagram.