Kamara, ex-concurentul de la Survivor, mitraliază show-urile Power Couple și Insula. “Nu am văzut nicio emisiune!”

Kamara rămâne fan Survivor, în ciuda faptului că, între timp, au apărut și alte reality-show-uri noi. Artistul n-a urmărit nicio emisiune din Puterea Cuplului. Și nici debutul proiectului de la Kanal D, Insula de 1 milion. În schimb, nu ratează nicio ediție de la Survivor All Star, chiar dacă nu i s-a propus să se numere printre concurenți. Atent observator a ceea ce se petrece în Republica Domicană, Kamara dă verdictul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Chiar dacă nu s-a numărat printre concurenții ofertați să meargă la Survivor All Stars, Kamara rămâne fanul acestui show, la care a și participat. Potrivit propriilor mărturisiri, făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO, el nu a ratat nicio ediție și este la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Atent observator, artistul care spună că până acum a prevăzut tot ce s-a petrecut în Republica Dominicană, dă verdictul…

Cine au rămas preferații săi

„Zani si Ștefania. Ei îmi plac… Sută la sută, fără să greșesc ceva, am anticipat tot ce se întâmplă acolo, de la aliate, la eliminări. Pentru că am fost acolo. Am văzut toate edițiile de până acum. Și știu cum joacă concurenții”, a mărturisit acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Lista artistului pare să se fi restrâns doar la doi concurenți, în acest moment. În urmă cu câteva săptămâni, acesta îi vedea printre finaliști pe lângă cei doi, mai sus menționați și pe Jorge, Anna Porgras, Dj Milles, Iancu, Ștefania Ștefan și Ștefania Chițu.

Kamara se numără printre foștii participanți care privește de acasă ediția din acest an a Survivor All Stars. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, acesta nu a ascuns faptul că și-ar fi dorit să fie în Republica Dominicană, mai ales că noul format i s-ar fi potrivit ca o mănușă, doar că nu i s-a propus.

Ignoră noile reality show-uri

Artistul spune că nu a ratat nicio ediție a Survivor. În schimb, tot el dă de înțeles că noile reality show-uri apărute în grila de programe ale posturilor concurente, mai precis Puterea cuplului, de la Antena 1 și Insula de 1 milion, nu l-au atras încât să le urmărească.

„Nu am văzut nicio emisiune până acum. Eu rămân un Survivor”, a completat acesta.

După 20 de ani…

Ce-i drept, tot Kamara este cel ce ne mărturisește că este în febra pregătirilor cu trupa Alb Negru, care în acest an sărbătorește 20 de ani de la înființare.

„Sărbătorim 20 de ani de când există trupa Alb_negru. Pregătim piese noi. Avem un concert mare, la Vâlcea. Și avem, de asemenea, în plan și un spectacol mare, la București”, a adăugat artistul.

