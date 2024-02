Kamara, escrocat la un concert organizat pentru fiul său! Artistul a rămas stupefiat: „Ăștia sunt banii!”

Kamara a fost victima unei escrocherii care l-a avut în prim plan pe fiul său, Leon. Artistul a organizat un concert caritabil pentru băiatul lui în vârstă de șapte ani care se confruntă cu o afecțiune grea: tetrapareză spastică. Artistul luptă de ani de zile pentru ca băiețelul său să primească cel mai bun tratament pentru afecțiunea sa. Micuțul Leon a ajuns de opt ori pe masa de operație. Tratamentul pe care îl urmează este extrem de costisitor. Astfel, pentru că este unul dintre cei mai apreciați artiști din țară, jumătatea trupei Alb-Negru a organizat un concert caritabil la care s-au strâns sute de persoane. Nume importante au cântat cu el pe scenă, iar biletele s-au vândut ca pâinea caldă. Din păcate, banii de pe acestea nu au ajuns unde ar fi trebuit. CANCAN.RO a aflat totul chiar de la artist.

Kamara, „faultat” de organizatori : „Mi-au spus că ăștia sunt toți banii! I-am întrebat dacă glumesc!”

Kamara a vorbit despre cum a fost păcălit la concertul caritabil organizat cu scopul de a strânge bani pentru fiul lui. Au fost adunate sume importante din sponsorizări și donații pentru Leon, bani în posesia cărora micuțul care avea nevoie nu a mai ajuns niciodată.

„Pe lumea aceasta sunt mulți care profită de evenimentele caritabile. Se fac multe evenimente caritabile, și unii profită ori de organizare, să-și tragă ceva pe lângă, ori pur și simplu nu mai dau banii. Eu am pățit treaba asta cu Leon la un eveniment. Organizatorii au venit la mine și mi-au spus: `Aceștia sunt toți banii` I-am spus: Tu glumești? Am văzut câtă lume a fost și ce s-a întâmplat” , a dezvăluit Kamara pentru CANCAN.RO.

Din fericre pentru artist, situația a fost rezolvată într-o oarecare măsură. Suma nu a ajuns integral la fiul său, căci o parte din bani nu a fost recuperată niciodată. Însă, Kamara și-a învățat lecția și nu mai are încredere în nimeni: „Am rezolvat cât s-a putut rezolva apoi. Am căutat unii dintre organizatorii care nu erau cei care au luat banii să compenseze situația ca să nu-și păteze numele. Nu era vina lor, doar că ei erau în față. Consider că mereu trebuie să fim atenți la oamenii care fac lucruri de genul acesta că sunt mulți escroci pe lumea asta” , a precizat Kamara.

„Te poți aștepta la orice de la oricine!”

Ulterior, Kamara a mai asistat la o altă astfel de întâmplare stupefiantă, în care organizatorii nu au oferit decât 10% din banii strânși din donații către cauza lor: „Am o situație cu un tip care a adunat 20.000 de mii de euro și i-a dat doar 2000, spunându-i : `Bucură-te că îi ai și pe ăștia!` M-am mirat că a făcut asta pentru că îl cunoșteam. Am înțeles în felul acesta că te poți aștepta la orice de la oricine” , a mai spus artistul.

Cu toate acestea, Kamara a continuat să ajute și oricine care îi cere ajutorul artistului, are parte de el ulterior. Chiar înainte de a se naște fiul său, cântărețul a fost implicat în cauze umanitare.

„Am venit la evenimente caritabile fără să mă gândesc prea mult. Eu întotdeauna am făcut acest lucru. Cu mult înainte să se nască Leon, dar nu am făcut din asta motiv de reclamă. Eu mereu am participat la astfel de acțiuni caritabile și este normal să ajuți un om la nevoie. Ce mare lucru este pentru mine să rup o zi din viața mea și să ajut un om să meargă mai departe. Este un ajutor și un suport normal pentru oameni. Consider că este foarte important să fii deschis spre a-i ajuta pe ceilalți” , a mai spus artistul pentru CANCAN.RO.

Concert caritabil pentru Ana Mardare: Artiștii din România și-au unit forțele pentru a face bine

Mari artiști ai scenei muzicale românești și-au unit forțele și urcă pe scenă împreună într-un spectacol de excepție pentru a o ajuta pe Ana Mardare să aibă o șansă la viață. Artista a fost diagnosticată în toamna anului trecut cu o tumoră în zona pelviană care a recidivat. Costurile operației sunt de 10.000 de euro. Direcția 5, Mircea Vintila, Ozana Barabancea, Simona și Ioana Dichiseanu, Gheorghe Turda, , Daniela Gyorfi, Ovidiu Komornic și mulți alții au urcat pe scenă într-un concert caritabil pentru Ana Mardare. Kamara a cântat și el și a fost prezent alături de partenera lui, Gabriella Nastas.

„Ne dorim să fie bine pentru Ana. S-a adunat atât de multă lume pentru ea, o grămadă de artiști, Ozana Barabancea, Mircea Vintilă, Iana Novac, sunt foarte mulți. Mă bucur că toți acești oameni, mulți soliști de muzică populară. Mă bucur că sunt toți alături de ea pentru că oricare dintre noi, Doamne ferește, poate avea nevoie și atunci îți vei da seama cât de important este. Până nu treci prin ceva, nu ai cum să știi cum este” , a precizat Kamara pentru CANCAN.RO.

