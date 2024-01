Kamara a primit „interzis” la Survivor 2024 din cauza lui Cătălin Măruță. Decizia luată de șefii de la Pro TV

Marți, 16 ianuarie 2024, Survivor All Stars 2024 a debutat în forță pe micile ecrane. Sezonul suprem de la Pro Tv a început cu noi reguli și cei mai motivați concurenți. Printre vedetele participante din sezoanele anterioare, Kamara este cel care a privit de acasă competiția. Cântărețul nu a fost selecționat pentru a face parte din nou din echipa Faimoșilor. Scandalul din platoul emisiunii lui Cătălin Măruță nu a rămas fără urmări.

S-a dat startul celui mai așteptat moment al acestui început de an de la Pro TV. Marți, 16 ianuarie 2024, Marcel Pavel, gazda show-ului Survivor All Stars, a oficializat premierea sezonului suprem din Republica Dominicană. Competiția îi pune în prin plan pe cei mai iubiți, dar și cei mai buni concurenți din sezoanele anterioare, însă printre aceștia nu se numără și Kamara. Artistul se pare că a fost reuzat de producătorii emisiunii din cauza scandalului pe care l-a făcut în urmă cu aproape un an, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Kamara nu a fost selectat pentru a participa la Survivor All Stars 2024

Kamara a privit prima ediția de la Suvivor All Stars din fața micilor ecrane. Deși a mărturisit că și-a dorit să ajungă pe Insula din Republica Dominicană și că regretă că nu se află alături de foștii concurenți și adversari, artistul susține că, de fapt, la mijloc ar fi fost vorba despre o decizie a producătorilor show-ului de la Pro Tv.

„Eu nu am refuzat. Mi-aș fi dorit să fiu acolo, dar nu am fost selecționat. Ce pot face în această situație? Nu-mi rămâne decât să mă uit și să mă bucur de show. Consider că întotdeauna producătorii știu mai bine ce fac, pe cine aleg. Dacă așa s-a vrut, eu nu am nimic de comentat. Îmi pare rău că nu sunt acolo. Regret că nu sunt printre participanți, pentur că simt că mai am multe de spus acolo. Îmi place foarte mult sistemult din acest an, cu eliminări”, a spus Kamara pentru CANCAN.RO.

Iar decizia șefilor de la Pro Tv nu pare să fie întâmplătoare. În ediția din 19 aprilie 2023, Kamara a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro Tv. Fostul Faimos din Republica Dominicană nu s-a ferit să-și arate antipatia față de luptătorul Cristian Mitrea, unul dintre foștii concurenți de la Survivor și invitatul special care comenta evoluția concurenților din competiție. În urma unor schimburi de replici acide, Kamara și-a ieșit din fire în emisiunea lui Cătălin Măruță, atitudine care nu a rămas fără ecou.

Printre altele, totul a pornit de la faptul că luptătorul Cristi Mitrea a îndrăznit să-și spună părerea despre evoluția artistului de pe terenul de fotbal, acesta fiind căpitanul echipei de fotbal Naționala Artiștilor. Ceea ce trebuia să fie o discuție liberă și deschisă s-a transformat într-un scandal.

„Vreau să citesc, apropo de oameni din viața lui Kamara. Este un băiat cu care joacă fotbal. «Ce căpitan este Kamara? Că dă doar la picioare. Și toată lumea îl ține de milă. Acolo unde zice el că joacă, toată lumea îl lasă în pace»”, a spus Cristi Mitrea.

Acuzat că nu poate accepta părerea subiectivă a celor din jurul lor, Kamara a reacționat și a început să-i adreseze cuvinte jignitoare lui Cristi Mitrea.

”Față de tine, eu am avut rezultate în mai multe domenii. Și știu că ești ofuscat. Am jucat fotbal, am avut rezultate. Cânt, am avut rezultate. Tu ai câteva rezultate. Câteva doar. Eu ca și carieră în muzică, o am de 19 ani. Cânt în aceeași trupă. Am luat atâtea premii cu Alb&Negru. Tu mai exiști? Așa cum ți-am zis ieri, tu n-ai nicio treabă să vorbești despre acest lucru. Tu ești o tentativă de luptător. Nici despre sportul pe care îl practici nu ai cum să vorbești multe. Ai avut 6 victorii și două înfrângeri atât. Nu ți-e rușine? Ai 42 de ani, ești nebun? Ce realizări ai să vorbești tu cu mine? Cătălin, eu sunt pașnic! Sunt pașnic!”, i-a spus Kamara lui Cristi Mitrea.

Discuția dintre cei doi foști concurenți de la Survivor a degenerat, iar Cătălin Măruță a intervenit pentru a aplana conflictul.

”Kamara, vrei să vorbim despre Survivor? Vrei să monopolizezi doar tu, să vorbești doar tu. Oamenii poate nu aveau părerea asta despre tine și te-au văzut certăreț? Doar tu ai dreptate, nimeni nu are dreptate. LA Survivor cine a avut dreptate, că doar tu aveai dreptate. Nu acceptai ca cineva să-ți spună părerea lui”, a spus Cătălin Măruță.

Participanții din echipa „Faimoșilor” de la Survivor

Zanidache (câştigătorul sezonului 2)

TJ Miles (fost concurent sezonul 3)

Cătălin Moroşanu (fost concurent sezonul 2)

Jorge (fost concurent sezonul 4)

Jador (fost concurent sezonul 2)

Andreea Tonciu (fostă concurentă sezonul 3)

Roxana Nemeş (fostă concurentă sezonul 2)

Elena Ionescu (câştigătoarea sezonului 1)

Ana Porgras (fostă concurentă sezonul 2)

Ştefania Stănilă (fostă concurentă sezonul 4)

Participanții din echipa „Războinicilor” de la Survivor

Alex Delea (câştigătorul sezonului 3)

Iancu Sterp (fost concurent sezonul 1)

Relu Pănescu (fost concurent sezonul 3)

Robert Moscalu (fost concurent sezonul 4)

Andrei Ciobanu (fost concurent sezonul 1)

Lola Crudu (fostă concurentă sezonul 1)

Ştefania Ştefan (fostă concurentă sezonul 3)

Alexandra Duli (fostă concurentă sezonul 3)

Maria Lungu (fostă concurentă sezonul 4)

Maria Chiţu (fostă concurentă sezonul 1).