A știut tot ce se va întâmpla la Survivor All Stars! Kamara rupe tăcerea: ”Dacă eram acolo, o jucam frumos!”

Lăsat acasă, Kamara nu ratează nicio ediție a Survivor All Stars. Mai mult, artistul a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că a anticipat chiar dinaintea plecării ceea ce avea să se întâmple în Republica Dominicană. După mai multe săptămâni scurse, fostul participant are deja și o listă cu cei pe care-i vede în ultimele etape ale show-ului.

Kamara nu a fost ofertat să plece la Survivor All Stars, deși artistul a recunoscut că și-ar fi dorit asta. Lăsat acasă, el s-a transformat într-un atent privitor al show-ului din Republica Dominicană.

După mai multe săptămâni scurse, fostul participant are deja și o listă cu cei pe care-i vede în ultimele etape.

„Deși am zis că nu cred că va câștiga vreunul dintre foștii învingători, pot să spun că văd mai mulți în cercul ăsta. Eu o susțin pe Ștefi (n.r. Ștefania Stănilă), știu că e puternică și pe termen lung. Și mă bucur și pentru Jorge, care a fost tot în sezonul nostru și a ajuns așa departe. Sunt deja doi din foștii mei colegi în săptămâna a șaptea. Cred și în Zanni, Anna Porgras, Dj Milles, Iancu, Ștefania Ștefan și Ștefania Chițu…Cred că grupul acesta poate merge departe. Văd vreo patru de la Faimoși și vreo patru de la Războinici, care vor ajunge pe ultima sută de metri”, a declarat artistul în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: KAMARA, ESCROCAT LA UN CONCERT ORGANIZAT PENTRU FIUL SĂU! ARTISTUL A RĂMAS STUPEFIAT: „ĂȘTIA SUNT BANII!”)

„Am anticipat tot ce s-a întâmplat”

Totodată, artistul nu ne-a ascuns faptul că a anticipat chiar dinaintea plecării ceea ce avea să se întâmple în Republica Dominicană.

„E interesant, dar pe alocuri am anticipat tot ce s-a întâmplat la Faimoși. Dacă eram acolo, o jucam frumos. Încă de la plecare, am știut că va fi fix așa cum s-a întâmplat. Zanni a format un nucleu cu Ana Porgras și Ștefania Stănilă, o mișcare deșteaptă. Știam că Războinicii vor domina jocul și vor elimina rând pe rând Faimoșii. Singura mișcare pe care nu am văzut-o așa devreme a fost redistribuirea echipelor. Dar am înțeles-o”, a completat acesta.

(VEZI ȘI: KAMARA A PRIMIT „INTERZIS” LA SURVIVOR 2024 DIN CAUZA LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ. DECIZIA LUATĂ DE ȘEFII DE LA PRO TV)

„Jador mi s-a părut mult mai ok ca-n sezonul doi”

Cât despre ultimele eliminări, Kamara este de părere că Maria Lungu ar fi putut rămâne să continue show-ul, în Locul Alexandrei Ciomag:

„Maria Lungu, care era mai bună pe concentrare, ar fi putut rămâne în fața lui Ciomag. Doar că realmente, pe fizic și pe rezistență, Alexandra e mai bună”.

Acesta s-a referit, de asemenea, și la prestația lui Jador, despre care spune că a fost mult mai bună decât în sezonul în cae a participat pentru prima oară la Survivor:

„Jador mi s-a părut mult mai ok ca-n sezonul doi. Mai glumeț, mai haios. A știut să trateze unele situații într-un mod mai matur, altele mai puțin. Dar e normal, așa suntem toți. Nu suntem perfecți”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.