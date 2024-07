Câți elevi cu 10 pe linie la BAC 2024 au primit 100 de euro de la Pescobar, de fapt: ”Am dat de ei foarte greu”

În ziua în care a început Bacalaureatul din 2024, Pescobar a venit cu un anunț important pentru absolvenții clasei a XII-a. Patronul de la Taverna Racilor anunța că oferă 100 de euro pentru fiecare elev care reușește să obțină 10 pe linie. Ei bine, rezultatele la BAC s-au afișat, iar acum Pescobar se ține de promisiune.

După ce rezultatele de la BAC s-au afișat, Pescobar a fost nerăbdător să afle câți elevi au reușit să obțină nota 10 la fiecare dintre cele trei probe. Acum, patronul de la Taverna Racilor se ține de promisiune și deja a început să împartă banii elevilor eminenți. Cât trebuie să scoată afaceristul din buzunare?

Așa cum spuneam, în ziua în care a început Bacalaureatul, Pesobar a venit cu un anunț important pentru elevi. Acesta și-a dorit să îi susțină pe cei cu rezultate bune și le-a promis câte 100 de euro tuturor celor care obțin media 10.

„Facem așa: cine ia 10 la Bac are 100 de euro de la mine. Toți care iau 10 din toată țara, nu mă interesează câți sunt. Nu contează numărul lor. Haide, cu învățătură că asta e cheia succesului… una din ele. Cartea e sfântă. Spor la învățat, copii!”, spunea Pescobar.

La nivel național, înainte de contestații, s-au înregistrat 39 de medii de 10 pe linie. Ei bine, patronul de la Taverna Racilor s-a ținut de cuvânt și a pornit în căutarea acestora pentru a le oferi recompensa promisă. Afaceristul declara că până joi, 11 iulie, 17 elevi deja au intrat în posesia banilor.

„Am zis că dau 100 de euro doar la cei cu 10 pe linie. Am reușit să depistez și să le aflăm contactele la 27 de persoane, pentru că numerele sunt confidențiale și am dat de ei foarte greu. Până acum am trimis banii la 17 persoane și tot mai urmează să le dăm” a declarat Paul Nicolau, potrivit WOWbiz.ro.