Cum arăta și ce făcea Pescobar în 2018, de fapt. Imaginea cu patronul Tavernei Racilor s-a viralizat rapid!

Paul Nicolau a intrat în lumea afacerilor acum mai bine de 10 ani. Cu gândul să revoluționeze industria HoReCa, Pescobar s-a ambiționat și a devenit primul distribuitor de raci – în restaurante – din România. Atunci a fost momentu în care a pus pariu cu viața și și-a propus să muncească până când nu mai va mai avea nevoie să se

Pescobar s-a făcut remarcat datorită afacerii sale cu raci – în urmă cu mai bine de 10. Fusese angajat ca agent de vânzări, însă și-a dorit să evolueze și să-și deschidă propria afacere. S-a apucat să vândă raci fierți în Piața Obor. Tânăr și cu aspirații de antreprenor, Paul Nicolau a început afacerea cu bani împrumutați, însă s-a zbătut până când a văzut cum delicatesele preparate de el încep să fie și pe gustul românilor. Totul a început cu un banal search pe Google – decizie care i-a schimbat viața radical.

”Mă aflam în momentul agoniei care m-a făcut și m-a montat în a face ceva. Și am scris pe Google „idei de afaceri”. Am dat înainte, am scrollat și am ajuns la raci. Era un CD care te învăța să faci o fermă de raci. Dar doar cuvântul „rac”.

Am citit și nu prea aveam ce să citesc și să caut pe unde sunt racii, așa că am scris în engleză și s-a înroșit ecranul. Evenimente cu raci fierți, raci împachetați… o industrie din toate punctele de vedere. Mi-am zis în momentul ăla că dacă alții pot, de ce să nu fur și să implementez în România?!”, spunea Pescobar în urmă cu ceva timp – pentru CANCAN. RO.

Ce făcea și cum arăta acum 6 ani Paul Nicolau Pescobar

Și a avut numai de câștigat. Într-un timp destul de scurt vânzările de raci au explodat. În anul 2020, în timpul pandemiei de COVID-19, Pescobar s-a reorientat către mediul online, acolo unde și-a extins vânzările prin platforma Fish to Door.

”Am mințit la început, minciuna asta se numește prospectarea mea. Am rugat o prietenă să sune la toate restaurantele din București să spună că are raci de vânzare. Eu neavând raci de vânzare, dar doar să văd dacă preiau comenzi, să văd dacă merită să mă duc în direcția asta. Nu mă costa nimic să-i mint puțin la telefon. Eu tot primeam comenzi de la fiecare, dar eu raci nu aveam. Am prospectat piața, voiau, acum trebuia să fac rost și de raci. Toate chestiile astea pe care le povestesc s-au întâmplat cu bani împrumutați. 8000 de lei de la un tip care mi-a fost mie agent. ”, a mai spus Pescobar pentru CANCAN.RO.

Recent, Pescobar a republicat o amintire din anul 2018, de pe vremea când vindea fructe de mare la o tarabă din Parcul Crângași – din București, în dreptul căreia avea scris următoarea descriere: „Work until you no longer have to introduce yourself” – „Muncește până când nu mai trebuie să te prezinți” (n.r. Muncește până când nu mai trebuie să te prezinți”).

După ce a început să prindă avânt și să devină cunoscut ca fiind un important distribuitor de raci, Pescobar a trecut la următorul nivel. A început să exporte fructe de mare și și-a deschis primul restaurant din Herăstrău – Taverna Racilor. Într-o perioadă scurtă de timp Paul Nicolau a reușit să-și capete notorietatea de ”omul cu raci”. În momentul de față, Pescobar deține o afacere estimată la ordinul milioanelor de euro și are în subordine peste 500 de angajați în toate locațiile Taverna Racilor din țară – Cluj, Timișoara, stațiunea Mamaia și București.