Cum a reușit Anna Lesko să o scoată din sărite pe Roxana Ciuhulescu! Fosta prezentatoare a răbufnit: „O și bat”

Roxana Ciuhulescu a fost scoasă din sărite de către Anna Lesko. Fosta concurentă de la Survivor urma să aibă o filmare cu artista, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Vedeta a povestit recent prin ce momente tensionate a trecut.

Recent, Roxana Ciuhulescu a fost invitată în cadrul unui podcast și a rememorat câteva momente din cariera sa. De-a lungul timpului, vedeta a avut interviuri cu mulți oameni renumiți din România, de la artiști până la politicieni cunoscuți. Chiar și Traian Băsescu a fost invitatul ei. De asemenea, fosta concurentă de la Survivor a filmat și cu Anna Lesko, însă lucrurile nu au decurs prea bine.

Citește și: Coșmarul prin care trece Roxana Ciuhulescu, la doi ani de la participarea la ”Survivor România”! Șase săptămâni terifiante: ”Sunt praf!”

Roxana Ciuhulescu a povestit că a avut o filmare cu Anna Lesko pe vremea când artista forma un cuplu cu Irinel Columbeanu. Fosta prezentatoare TV a dezvăluit că celebra cântăreață a enervat-o la culme.

Mai exact, Anna Lesko a uitat de filmare. Atunci când a observat că artista nu apare, Roxana Ciuhulescu a sunat-o pe artistă. Aceasta i-a spus că o să vină ăn 10-15 minute, dar a ajuns abia după 6 ore.

„Filmarea care m-a scos din sărite a fost cu Anna Lesko, pe care am așteptat-o șase ore. Mda… Era pe vremea când era iubita lui Irinel Columbeanu și o sunasem, programasem cu ea… Poate că ea n-ar fi întârziat, săraca, șase ore, dar uitase, cred, de filmare și o sunasem cu vreo două săptămâni înainte. Am sunat-o cu o săptămână înainte și nu am mai sunat-o cu o zi înainte.

Urma să filmăm la ora 11:00, în Herăstrău. Era vară, se făcuse 11:10, 11:15 și producătorul îmi spune: ‘Mă, dar… nu vine fata asta că…’ Și am sunat-o, a răspuns foarte greu. Zic: ‘Ana, uite… Roxana sunt’. Zice: ‘Da, da!’, zice. ‘Care e treaba?’.

Încă avea accentul de rusoaică. I-am spus: ‘Treaba e că… Te așteptăm’. Ea zice: ‘Avem astăzi filmare? Aoleu! Da! Ce bine, întârzii… Vin în 20 de minute sau în 30 de minute’. M-am prins că se auzea oricum cu ecou… Șase ore, deci. Producătorul, după două ore a plecat, a zis: ‘Mă duc la serviciu, cred c-o și bat’!”, a spus Roxana Ciuhulescu la podcastul lui Victor Vrânceanu.