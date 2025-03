Coșmarul prin care trece Roxana Ciuhulescu, la doi ani de la participarea la ”Survivor România”! Șase săptămâni terifiante: ”Sunt praf!”

Roxana Ciuhulescu resimte și acum urmările participării la Survivor. Vedeta părăsea atunci competiția accidentată și a ajuns pe mâna medicilor. Ca și când nu ar fi fost suficient, fosta prezentatoare TV a mai avut parte de-un ghinion. Timp de șase săptămâni, nu a putut pune piciorul drept în pământ. CANCAN.RO are toate amănuntele, în exclusivitate.

Deși pornea competiția ca favorită, date fiind performanțele sale sportive, Roxana Ciuhulescu a fost nevoită să părăsească Survivor după doar câteva săptămâni, printre primii concurenți, după ce a suferit o accidentare ce a trimis-o direct la medic. Fosta prezentatoare TV a urmat apoi un program de recuperare, pentru a evita operația. La mai bine de doi ani distanță, vedeta are probleme. Care au apărut, însă, pentru prima oară, în perioada în care făcea handbal de performanță. Era în lotul național de junioare, iar mai multe accidentări au determinat-o să renunțe.

Roxana Ciuhulescu: „Am picioarele praf”

Ca și când nu era suficient, recent, Roxana Ciuhulescu, în vârstă de 46 de ani, a mai suferit o accidentare serioasă, în cadrul Campionatului Național de Catchball, în urma căreia timp de șase săptămâni nu a putut pune piciorul jos. A ajuns din nou pe mâna medicilor, care, ne spune ea, „au făcut minuni”. Astfel, cu ajutorul unor orteze speciale, ea poate, în prezent, să-și continue activitatea, fiind o împătimită a sportului.

„Am picioarele praf. Ortezele îmi susțin ligamentele rupte de la stângul, iar la dreptul, m-am ales, recent, cu o ruptură de menisc plus lichid sub rotulă. Medicii au făcut minuni. Șase săptămâni nu am putut pune piciorul drept în pământ”, a declarat Roxana Ciuhulescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

În ce constă programul de recuperare

În prezent, vedeta cu cele mai lungi picioare din România, urmează un tratament de recuperare. Mai mult, în ciuda problemelor medicale pe care le are, aceasta a jucat în acest week-end în finala Campionatului Național de Catchball!

„Programul de recuperare constă în fizioterapie, infiltrații, injecții, radiofrecvență, gimnastică de recuperare, protezare, ultrasunete. Important că am reușit, cu ajutorul medicilor, să pot juca în finala Campioatului Național de catchball”, ne-a mai spus fosta prezentatoare TV, care în prezent este angajată în cadrul Agenției Naționale pentru Sport.

Ce părere are despre operațiile estetice

În urmă cu un an, Roxana Ciuhulescu a apelat la medicul estetician. Mamă a doi copii, vedeta și-a făcut implant cu silicoane, pentru a arăta ca pe vremuri. Mai mult, la doar un an de când l-a născut pe Cezar, fiul său cel mic, aceasta a suferit și o operație de blefaroplastie, pentru ridicarea pleoapelor. Pe marginea acestui subiect, fosta prezentatoare TV mărturisea pentru CANCAN.RO:

„Dacă mă întrebi ce părere am despre operațiile estetice, pot să felicit toate doamnele care recurg la astel de procedee. Da, mi se pare normal, suntem în secolul 21, iar operațiile estetice nu mai sunt un subiect tabu”.

