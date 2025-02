Coșmarul trăit de Roxana Ciuhulescu! Mama vedetei nu a mai răspuns la telefon, i-a spart ușa de la casă și...

Puțini știu ce coșmar a trăit Roxana Ciuhulescu! Mama vedetei nu a mai răspuns la telefon. Nu a mai stat pe gânduri, așa că i-a spart ușa de la casă! Ce s-a întâmplat mai departe? Vă prezentăm cele mai noi declarații! Momente de panică!

Pe data de 2 ianuarie, Roxana Ciuhulescu a fost forțată să acționeze rapid și să spargă ușa apartamentului mamei sale, după ce aceasta nu mai răspundea la telefon. Se pare că femeia care i-a dat viață vedetei a suferit o penumonie interstițială, o viroză gravă pe care o contractase de la o prietenă, care a evoluat rapid și a dus la o formă severă de penumonie. Având vârsta de 70 de ani, boala a avansat mult mai repede decât ar fi fost de așteptat. Pentru vedetă, acele momente au fost absolut terifiante.

„Pe 2 ianuarie a trebuit să-i sparg ușa casei unde locuiește mama pentru că nu mai răspundea la telefon. Am găsit-o într-o stare… nu se mai putea ridica de jos, comunica, dar era de câteva ore pe jos, a făcut o pneumonie interstițială, o viroză pe care a luat-o de la o prietenă și care a evoluat și a dus apoi la pneumonie, dar când ai deja 70 plus evoluează, probabil, mai repede. A fost un început de an foarte greu, mi-a fost frică pentru ea pentru că nu mai răspundea la telefon iar din momentul în care am ajuns în fața ușii și până am reușit să spargem ușa cu o echipă specializată, am crezut că fac eu infarct în fața ușii. Când am găsit-o pe jos și am văzut că nu avea putere să se ridice, mi-am dat seama cât de neputincioși suntem!”, ne-a povestit Roxana Ciuhulescu, potrivit Click.ro.