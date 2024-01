”Trebuie să mă operez!” Survivor a lăsat urme adânci: diagnostic dur pentru Roxana Ciuhulescu

Roxana Ciuhulescu și soțul său, Silviu Bulugioiu, s-au numărat printre primele vedete ofertate să participe la „Puterea cuplului”. Show ce va fi difuzat din luna februarie, de Antena 1. Cei doi nu se vor număra însă printre concurenți. Vedeta TV a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO care a fost motivul refuzului, după ce aceasta participase și la Survivor.

Roxana Ciuhulescu și soțul său formează unul dintre ele mai solide cupluri din show-bizz-ul autohton. Motiv pentru care, odată ce un nou proiect ce are la bază tocmai puterea cuplului a apărut, aceștia s-au numărat printre primii ofertați.

Doar că, surpriză. După ce a participat și la Survivor, de unde a fost nevoită să plece după doar câteva săptămâni, din motive medicale, vedeta cu cele mai lungi picioare din România a refuzat tentanta propunere.

A refuzat ca să-i fie alături fiicei sale

„Nu ne-am dus, pentru că Ana (n.r. fiica sa dn căsătoria cu Mihai Ivănescu) avea capacitatea pentru admiterea la liceu. În acel interval, am refuzat orice propunere. N-am putut merge. Plecarea era chiar înainte de examene Am fi stat acolo cel puțin o lună. Am regretat pentru că ar fi fost o experiență nouă. N-am regretat însă pentru că am fost alături de copilul meu”, a declarat Roxana Ciuhulescu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Printre vedetele ce vor participa la „Power of Couple” se numără și sora Deliei Matache, Oana, și iubitul său, Radu Siffredi. Nimeni altul decât bărbatul pentru care a divorțat e tatăl copiilor săi.

Show-ul ale cărui filmări au avut loc în Malta, va fi difuzat din luna februarie, la Antena 1. 12 perechi de îndrăgostiți vor intra în cursa pentru marele premiu de 50.000 de euro.

„Chiar trebuie să mă operez”

Altfel, la mai bine de un an și jumătate distanță de când a fost nevoită să părăsească show-ul Survivor, din cauza unor probleme medicale, Roxana Ciuhulescu trebuie să se opereze, în acest an. Vedeta a aflat în urma unui RMN și a unui CT făcute la finalul lui 2023 că nu ma poate amăna prea mult intervenția chirugicală.

„Chiar trebuie să mă operez, Mâine merg la un tratament cu plasmă. Am făcut RMN-ul și CT-ul din nou. Am zis să mai aștept să treacă iarna, cum ar fi să merg în cârje pe poleiul ăsta”, ne-a mai spus aceasta.

Roxana a amânat intervenția chirugicală, întrucât fiica sa a fost nevoită să se opereze la coloană, în vara anului trecut. Doar că problemele pe care le are cu meniscul și cu ligamentele, de când a participat la Survivor 2022, îi provoacă, în prezent, mari neplăceri.

