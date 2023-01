Primul loc de muncă al lui Pescobar a fost acela de agent de vânzări! Job-ul îi băga în buzunare bani grei, dar într-o zi, Paul Nicolau s-a trezit „lefter”. În cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, patronul de la „Taverna Racilor” a mărturisit cum a pus bazele afacerii sale, dar a și recunoscut că a mințit atunci când le spunea potențialilor săi clienți că deținea raci. Adevărul era altul. Pescobar doar voia să prospecteze piața.

În perioada în care patronul de la „Taverna Racilor” avea doar 20 de ani, s-a angajat ca agent de vânzări, job care-i aducea bani buni. După cum a dezvăluit chiar el în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, coordona circa 150 de persoane.

La un moment dat, Pescobar a rămas fără loc de muncă, așa că a căutat variante care să-i asigure venituri. Paul Nicolau a susținut că a căutat pe Internet idei de afaceri, dar găsea doar rezultate în domeniul agricol. A dat, în final, peste o poză cu raci și și-a amintit că tatăl său i-a adus, în copilărie, un rac atunci când a mers la pescuit.

„A fost primul meu animal de casă”

CANCAN EXCLUSIV: Cum te-ai gândit să faci afaceri cu raci?

Pescobar: Între 19 și 20 de ani, după ce am terminat, să zicem, facultatea, m-am angajat la RDS ca agent de vânzări. Atunci mi se spunea Paulică Mondialu′ deoarece a fost situația oportună de a câștiga foarte mulți bani, la o vârstă fragedă, din supervizarea a grupe de vânzări servicii telecomunicații pentru marii operatori din Telecom. Coordonam, la un moment dat, și 150 de oameni.

S-a terminat perioada asta în care tot ce am câștigat… extrem de mult și viață exuberantă în cluburi și… Am rămas practic fără nimic și a trebuit să fac ceva cu viața mea.

Mă aflam la 25 de ani, după o perioadă de glorie, a fost extaz și după agonie. Mă aflam în momentul agoniei care m-a făcut și m-a montat în a face ceva. Și am scris pe Google „idei de afaceri”. Nu prea mă regăseam eu în rezultatele căutării deoarece erau rezultate de ordin agricol. În viața mea nu pusesem mâna pe o lopată, să fac ceva de genul.

Am dat înainte, am scrollat și am ajuns la raci. Era un CD care te învăța să faci o fermă de raci. Dar doar cuvântul „rac” m-a făcut să-mi amintesc că tatăl meu mi-a adus, de la pescuit, un rac viu acasă. Cred că aveam 5-6-7 ani. Și pe racul ăla l-am ținut într-un bol, două zile, viu în casă. A fost primul meu animal de casă.

Am citit și nu prea aveam ce să citesc și să caut pe unde sunt racii, așa că am scris în engleză și s-a înroșit ecranul. Evenimente cu raci fierți, raci împachetați… o industrie din toate punctele de vedere. Mi-am zis în momentul ăla că dacă alții pot, de ce să nu fur și să implementez în România?!

„Nu mă costa nimic să-i mint puțin”

CANCAN EXCLUSIV: Deci tu n-aveai habar ce sunt racii.

Pescobar: Am mințit la început, minciuna asta se numește prospectarea mea. Am rugat o prietenă să sune la toate restaurantele din București să spună că are raci de vânzare. Eu neavând raci de vânzare, dar doar să văd dacă preiau comenzi, să văd dacă merită să mă duc în direcția asta. Nu mă costa nimic să-i mint puțin la telefon. Eu tot primeam comenzi de la fiecare, dar eu raci nu aveam. Am prospectat piața, voiau, acum trebuia să fac rost și de raci.

Toate chestiile astea pe care le povestesc s-au întâmplat cu bani împrumutați. 8000 de lei de la un tip care mi-a fost mie agent.

