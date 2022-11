S-a fript, clar, cu combinația de la „Taverna Racilor”! Stelian Muscalu, fostul realizator Business Club la Digi24, susține că a primit produse în valoare de 400 de lei – stricate – din partea băieților de la Fish To Door. CANCAN.RO vă prezintă povestea, în exclusivitate! Pe Tik Tok e război în toată regula!

Numele patronului de la „Taverna Racilor” este în mijlocul unui scandal fără precedent, devenit viral pe Tik Tok. Între Paul Nicolau și Stelian Muscalu, fostul realizator Business Club la Digi24, a avut loc un schimb de replici, susținut în videoclipuri în mediul online, în felul acesta fiecare spunându-și punctul de vedere.

„Prieteni… sunt toate produsele…„

Situația despre care vă vorbim îl înfățișează pe Stelian Muscalu deschizând cutia în valoare de 400 de lei primită de la „Fish To Door” – piața online de fructe de mare care are același patron cu „Taverna Racilor” – Paul Nicolau, zis „Pescobar”.

Bărbatul s-a filmat făcând un „unboxing”, iar în momentul în care cutia a fost desigilată, un miros greu de suportat ar fi cuprins încăperea, cel puțin asta susține el în clipul postat pe contul său personal de Tik Tok.

„Vineri seara, am primit un mesaj de la curier care spune «Domne, eu sunt în fața porții. Am venit cu livrarea». Eu eram plecat deja din București. I-am zis «Domne, în cutie sunt produse perisabile, nu știu ce faci. Te cam speli pe cap cu ele».

Prin urmare, îmi este foarte teamă că în această cutie se găsește ceva foarte urât mirositor. Să vedem dacă abonamentul la un astfel de serviciu, că da, am plătit un abonament, este până la urmă, sau nu, o țeapă.

Pfoaaa… exact ce spuneam. Mamă… Prieteni… sunt toate produsele…”, anunță Stelian Muscalu, care părăsește zona tușind cu o stare vizibilă de rău.

(NU RATA: Reacția Corinei Niculescu, „bomba sexy” de la localul deținut de Paul Nicolau, după ce „omul cu raci” a înlocuit-o pe fosta lui Nilă. Ce a spus șatena)

„Aia e o regie ieftină, o regie proastă. Omul e disperat de publicitate și de reclamă”

Paul Nicolau sau „Pescobar”, așa cum s-a autointitulat, a oferit un răspuns celor arătate de Stelian Muscalu tuturor utilizatorilor de Tik Tok spunând că fostul realizator Business Club la Digi24 a făcut o regie proastă și ieftină cu acea cutie. Mai departe, milionarul susține că este vina firmei de curierat că produsele au ajuns la client degradate și insinuează că Stelian Muscalu a făcut public videoclipul din dorință de afirmare și reclamă.

„E vina curieratului, nu este vina mea, dar în isterie de reclamă omul a făcut o postare. Aia e o regie ieftină, o regie proastă. Omul e disperat de publicitate și de reclamă. Vă anunț că miercuri seară dau drumul la Black Friday! Că m-a enervat fraierul ăsta, 35% reducere pentru toți. Abonați, neabonați, pentru toată țara”.

(VEZI ȘI: Cu cine a înlocuit-o milionarul cu raci pe exa lui Nilă… Are sfârcurile pierce-uite puternic și a băgat-o deja la treabă!)

„Am primit un pachet pe care am plătit aproape 400 de lei și am primit o împuțiciune”

Povestea a continuat și Stelian Muscalu i-a dat replica lui Paul Nicolau. Fostul realizator Business Club la Digi24 pune la îndoială modalitatea prin care „Pescobar” își comercializează produsele și susține că o angajată a omului de afaceri a recunoscut că există o problemă reală cu transportul pachetelor.

„Să vină aici, să bage capul în cutie și dacă nu scoate nicio grimasă, eu șterg și filmulețele de pe Tik Tok și nu mai am nicio pretenție să-mi fie înlocuită cutia respectivă. Dar totul e filmat, să vină, să miroasă. Dacă am făcut un contract la «Fish to Door» sunt considerat a fi un fraier?

M-a sunat, într-adevăr, o fată de la «Fish to Door» care mi-a spus că da, există o problemă cu transportul acestor produse, problemă pe care v-o asumați și întotdeauna înlocuiți marfa. Deci nu sunt singurul care are o astfel de problemă, sunt singurul care într-adevăr am fost vocal. Eu consider că mi s-a făcut o nedreptate. Am primit un pachet pe care am plătit aproape 400 de lei și am primit o împuțiciune”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.