Paul Nicolau este de neoprit! După ce i-a băgat racu’ Adelinei Nica, ex-partenera lui Mihai Costea, zis Nilă (DETALII AICI), apoi i-a dat cu „flit”, a venit rândul altei „bunăciuni” să-i cadă cu tronc patronului de la ”Taverna Racilor”. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cu ce „bombă-sexy” a înlocuit-o afaceristul pe mama copilului fostului fotbalist de la Universitatea Craiova și Steaua. Avem imagini și informații în exclusivitate, ca întotdeauna!

La mijlocul lunii august, Paul Nicolau a postat, pe pagină oficială a localului „Taverna Racilor” pe care îl deține, un filmuleț în care o săruta cu pasiune pe Adelina Nica, nimeni alta decât ex-iubita lui Mihai Costea, fotbalist cu multe cuceriri la activ, printre care și Daniela Crudu. Cei doi, însă, au pus punct relației, iar, pentru a ieși cu capul sus, fosta lui Nilă a preferat să nege că ar fi avut o legătură amoroasă cu „omul cu racii”.

„Totul a fost o strategie de marketing“, a declarat, după ce s-a „fript”, Adelina Nica, „aburită”, câteva săptămâni la rând, că va fi instalată ca PR manager la locația din Piața Victoriei.

Paul Nicolau, tehnică proprie de „agățat”

De altfel, potrivit surselor CANCAN.RO, Paul Nicolau are o tehnică proprie de „agățat” frumuseți din showbiz. Le propune postul de PR la restaurant, domnițele pun botul la propriu, își face treaba cu ele și apoi „PA!”.

Balta are, însă, pește! După Adelina Nica, „omul cu racii” a „racolat” altă „bunăciune” cunoscută în lumea bună a Capitalei. I-a căzut în plasă nimeni alta decât Corina Niculescu, o șatenă care, în urmă cu un an, a avut o apariție răvășitoare la partida CSA Steaua – Astra Giurgiu, disputată pe Ghencea, grație piercing-urilor pe care le are în sfârcuri, dar și formelor apetisante. Pentru a-și etala bijuteriile, aceasta poartă haine atât de mulate încât practic sunt inexistente. Și unde putea fi un loc mai potrivit pentru o astfel de apariție cu nurii pierce-uiți dacă nu pe stadioane…

Încă o „bunăciune” la rând: Corina Niculescu!

La momentul respectiv, Corina Niculescu era prezentatoarea emisiunii online „Pariuri Sexy”, care aparține unei cunoscute case de pariuri, în fond sponsorul oficial al clubului roș-albastru. Ulterior, tânăra în vârstă de 28 de ani a ajuns în „Casa Iubirii”, reality-show difuzat de Kanal D.

De altfel, prin intermediul unui videoclip, Paul Nicolau i-a făcut, deja, o introducere Corinei Niculescu, practic noua „victimă”, după Adelina Nica.

„Corina vă așteaptă cu homarul de la intrare, vă ia, vă conduce către masa dumneavoastră. Corina vă răspunde la telefoane… Vă introduce în atmosfera peștilor și fructelor de mare“, a ținut să precizeze omul de afaceri.

„Corina e peste tot“, a venit și replica șatenei.

Are gusturi, nu glumă! Noua „achiziție” are piercing-uri în sâni

În concluzie, ca să fim sinceri, Paul Nicolau nu are deloc gusturi rele. A înlocuit-o pe Adelina Nica, fosta iubită a lui Mihai Costea, cu o altă „bombă-sexy”, cu piercing-uri în sâni, dorită de mulți masculi cu potențial și nu numai. Putem doar anticipa cum se va încheia și această „colaborare”. Patronul de la „Taverna Racilor”, cu siguranță, nu va rămâne descoperit. Are, clar, alte „rezerve”, dornice de puțină publicitate și noi aventuri.

Șatena cu piercing-uri în sâni este, totuși, pentru moment, titulara. Cum, pentru o perioadă, a fost și Adelina Nica. Noi nu vom abandona, însă, subiectul. CANCAN.RO urmează să vă țină la curent cu fiecare „transfer” bifat de nesătulul Paul Nicolau. Rămâneți, deci, pe fază!