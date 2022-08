Patronul Taverna Racilor a dat-o pe față cu Adelina Nica, fosta lui Nilă

”Omul cu racii” s-a cuplat cu fosta lui Mihai Costea. Paul Nicolau a postat pe pagina oficială Taverna Racilor un videoclip în care o săruta cu pasiune pe Adelina Nica, o prietenă bună a Cruduței. Iar despre Daniela Crudu vă putem pune că este tot o fostă de-a lui Nilă. Avem imaginile cu noul cuplu.

Pe contul oficial de TikTok Taverna Racilor, patronul locației, Paul Nicolau, a prezentat unele dintre cele mai bune preparate pe care le are în restaurantul său. La finalul videoclipului, ”Omul cu racii” o sătură pasional pe Adelina Nica, semn că între cei doi există o adevărată poveste de iubire.

Adelina Nica este o bună prietenă a Danielei Crudu, femeie cu care a format un cuplu cu Mihai Costea timp de 4 ani. În anul 2020, Nilă s-a combinat cu Adelina, lângă care a stat 2 ani, iar din relația celor doi a rezultat și un copil. Despărțirea definitivă dintre ei, pentru că au avut mai multe certuri și separări, a avut loc chiar la începutul acestei veri.

Adelina Nica, o nouă ”captură”

Mai mult, Adelina a fost împreună și cu Liviu Vârciu. Asta se întâmpla prin anul 2013, atunci când bruneta nu era atât de cunoscută în showbiz-ul românesc. Acum, tânăra marchează din nou și se afișează cu Paul Nicolau, cel care deține restaurantul Taverna Racilor.

Nu se știe exact când s-au cuplat cei doi, dar un lucru îl știm sigur, între ei există un mare foc. Ne putem da seama de acest lucru, după modul în care ”Omul racilor” o sărută în videoclipul postat în urmă cu doar câteva ore pe pagina de TikTok a localului deținut de către Paul.

Pe contul Adelinei de Instagram găsim o poză pe care o are alături de Paul, postată pe data de 20 iulie 2022, deci suntem siguri că sunt un cuplu de minim o lună.

Cine este, de fapt, Paul Nicolau

Paul Nicolau este omul care a adus racii în restaurantele locale şi pe mesele românilor. Acesta și-a deschis prima Tavernă a racilor în urmă cu 9 ani.

”Am început afacerea cu raci acum 8 ani după un search pe Google: idei de afaceri. A fost extraordinar de greu deoarece totul a început fără bani, iar când faci afaceri fără bani, faci slalom în a găsi soluţii. La început aveam un singur angajat şi anume eu.

Eu pescuiam racii pe care mai apoi îi vindeam în Piaţa Obor. La 8 ani distanţă am în medie 50 de angajaţi, investiţii de peste 2 milioane de euro în infrastructură, o cifră de afaceri medie anuală medie de 1,5 – 2 milioane de euro, vând anual peste 150.000 de porţii de mâncare la restaurant şi în online, prin platforma Fish To Door, şi am încheiat anul cu 22.000 de colete trimise către clienţi”, povestea Paul Nicolau, în urmă cu un an, pentru BusinessMagazin.

