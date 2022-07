Adelina Nica și Mihai Costea au ajuns, în sfârșit, la un consens! După nenumărate certuri, nemulțumiri și acuze, femeia care i-a dăruit un băiețel lui Nilă a decis să pună stop și să se înțeleagă cu „fostul” pentru binele copilului. CANCAN.RO a stat de vorbă cu fosta iubită a fotbalistului și vă prezintă declarațiile în exclusivitate.

Relația dintre Mihai Costea și Adelina Nica a ajuns în atenția opiniei publice în momentul în care cei doi au șocat cu anunțul despărțirii, deși mulți s-ar fi așteptat la o nuntă cu fast din partea lor.

S-au certat, s-au împăcat, ba chiar, la un moment dat, fotbalistul a fost dat afară din casă de mama copilului său, care susținea că acesta nu se implică suficient în creșterea fiului lor, din punct de vedere financiar.

Astfel că, dacă pe plan profesional nu se află în cea mai bună perioadă, se pare că nici pe plan sentimental viața nu i-a surâs, așa că acum este liber de contract din toate punctele de vedere.

Totuși, după episoadele tumultuoase dintre ei, dar și după acuzele pe care Adelina Nica le-a adus la adresa lui Nilă, se pare că cei doi au reușit să îngroape securea războiului, cel puțin deocamdată… căci amiciția dintre ei datează de câteva ore.

„Nu putea să accepte că s-a terminat”

După cum mărturisește chiar fosta iubită a lui Nilă, conflictul dintre ei a fost într-o pantă ascendentă din cauza faptului că fotbalistul nu putea accepta despărțirea. Totuși, de dragul fiului lor în vârstă de 11 luni, bruneta a decis să poarte o discuție amicală cu Mihai Costea și să ajungă într-un punct comun.

„Nu există nimic. Nu există niciun conflict. Noi, dacă am avut niște certuri sau nu i-a convenit lui Mihai, a fost că nu putea să accepte că s-a terminat.

A acceptat, uite, chiar astăzi am vorbit la telefon. I-am zis: «Înțelege dacă vrei să fie bine pentru copilul nostru, noi nu mai avem nicio treabă, hai să fim prieteni pentru Zian», a zis «Da, mă ai dreptate…», a spus că o să încerce lunar să mă ajute măcar cu bani de bonă și na… ce mai trebuie.

Stai să vedem (n.r. – dacă relația intră pe făgașul normal) doar ce am vorbit la telefon acum două ore, stai un pic, vedem de acum încolo”, a declarat Adelina Nica, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Acum chiar îmi pare rău că am făcut ce am făcut la televizor”

În ceea ce privește partea financiară, Adelina Nica a mărturisit că înțelege că Mihai Costea nu se află într-o perioadă strălucită și e dispusă să îi acorde răgaz.

Mai mult decât atât, îi pare rău pentru situația în care au fost puși în momentul în care a decis să își „spele rufele” la televizor.

„El momentan nu are contract, înțeleg și asta că nu are de unde, dar îți dai seama, ca mamă singură… eu cum sunt foarte vulcanică și așa… m-a luat gura pe dinainte.

Acum chiar îmi pare rău că am făcut ce am făcut la televizor, dar asta e. E tatăl copilului și n-avem ce face. Eu nu regret nimic, dar la modul, mă refer că îl las în pace că nu are și nu știe și are și problemele pe care le are, îți dai seama, am mai venit și eu cu chestia asta…„, a mai continuat Adelina.

„Să își asume că, de la o judecată, se poate ajunge în alte părți”

În cazul în care se va pune problema ca cei doi să ajungă în fața judecătorilor, din dorința lui Mihai Costea, Adelina susține că și-a înștiințat „fostul” cu privire la urmările pe care le poate avea un proces.

„Să urmeze, ce treabă am eu cu judecățile lui. Dar eu i-am spus și cu judecata asta, să își asume că, de la o judecată, se poate ajunge în alte părți”, ne-a spus Adelina.

Pentru că Mihai Costea a făcut câteva declarații în emisiunea „Xtra Night Show” cu privire la vânzarea unui ceas care îi aparținea Adelinei Nica, cea din urmă a ținut să facă anumite precizări.

„El mi-a luat mie, într-o perioadă, un ceas și a luat o sumă mică pe el. Acum nu e problema mea că el a luat 2 lei când ceasul meu făcea 7.000 €.

Iar el când a zis de suma respectivă ca a venit și mi-a dat mulți bani, a inclus și suma pe care ar trebui să mi-o dea mie înapoi pe ceasul meu, care este plecat de acasă de un an.

Doar că el nu știe să se exprime corect și limba română e grea, dar omul… I-am explicat inclusiv astăzi… păi mi-a dat el mie o sumă de bani pentru copil… nu. Suma aia, trei sferturi era pentru lucrul meu!”, a încheiat Adelina Nica, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

