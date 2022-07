Dragostea durează 3 ani… iar împăcarea 3 ore?! Se pare că asta ar fi o potențială concluzie în cazul relației dintre Adelina Nica și Mihai Costea, căci, deși anunțam că au ajuns la un consens acum câteva ore, relația s-a destabilizat… din nou! Nilă nu este de aceeași părere cu „fosta”, așa că a ținut să îi dea replica. Contactat de reporterii CANCAN.RO, fotbalistul a oferit declarații explozive. Stați cu noi!

Adelina Nica mărturisea în urmă cu doar câteva ore că a ajuns, în sfârșit, la o înțelegere cu Mhai Costea… de dragul copilului. Bruneta era hotărâtă să facă pace cu tatăl fiului său, iar, mai mult decât atât, era dispusă să îi acorde răgaz în ceea ce privește sprijinul financiar venit din partea lui pentru creșterea băiețelului lor. (Vezi AICI detalii)

Totuși, se pare că Nilă nu are aceeași părere, astfel că îi dă replica „fostei”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fotbalistul a dezvăluit că nu își poate ierta fosta iubită după ce aceasta, după spusele lui, a încercat să îi facă rău.

„Sper să o ierte Zian când va crește”

Mihai Costea demontează spusele fostei sale iubite la doar câeva ore după ce aceasta a făcut anunțul cu privire la sentimentele mai bune care ar fi revenit între ei… sentimente de prietenie, de dragul copilului.

Fotbalistul spune că nu este impresionat de declarațiile pe care le face Adelina Nica și susține că ea s-ar fi bazat până acum pe faptul că el nu va merge în instanță pentru a-și căuta dreptatea.

„Părerile astea de rău pe mine nu mă impresionează! Atâta timp cât a încercat să-mi facă rău și să spună lucruri neadevărate, eu nu o pot ierta.

Sper să o ierte Zian când va crește și va ști tot! A considerat că, orice ar zice și ar face, eu nu o să ies pentru că știa că nu-mi place să apar cu astfel de subiecte și nu voi merge să-mi caut dreptatea în instanță”, a declarat Mihai Costea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„A acceptat să-l văd doar pentru o sumă mare de bani”

Mihai Costea mai menționează că mama copilului său a aceptat ca el să își vadă fiul doar după ce i-a oferit o sumă de bani. În această ecuație ar fi intervenit și nașul băiețelului, Alex Bodi, care ar fi insistat ca Nilă să-i facă pe plac „fostei”.

„Am lăsat de la mine aproape până la umilire doar ca să-mi văd copilul! După două luni în care nu l-am văzut deloc, nici măcar în poze… a acceptat să-l văd doar pentru o sumă mare de bani pe care i-am dat-o și la insistențele nașului nostru Alex (n.r. – Alex Bodi).

E dureros să plătești să-ți vezi propriul tău copil și să nu te bucuri și să-l vezi mereu… pentru că eu am pierdut niște etape din viața lui Zian, dar o să se facă dreptate și, indiferent care ar fi fost problemele dintre noi, nu avea niciun drept să nu mă lase să fiu lângă copil.

Pe mine și pe familia mea, pentru că Zian are și familia din partea mea și a folosit copilul ca drept șantaj și o mamă nu trebuie să facă asta niciodată!”, a continuat Mihai Costea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am contribuit financiar pentru copilul meu tot timpul”

Totodată, Nilă susține că a contribuit financiar la creșterea fiului său chiar dacă în acest moment nu activează în cadrul niciunui club de fotbal.

„Cea mai mare greșeală din viața ei, asta e! Și nu-mi doresc să o coste scump pe viitor pentru ce a făcut!

Am contribuit financiar pentru copilul meu tot timpul, chiar dacă nu am avut contract și nu activez la nicio echipă de un an. Am dovedit lucrul ăsta și ce a încercat ea să par eu, nu i-a ieșit (n.r. – un tată ireponsabil și căruia nu-i pasă de copil)”, a mai spus Mihai Costea.

„Pentru mine nu mai înseamnă nimic de foarte multă vreme”

Printre altele, fotbalistul a ținut să-și contrazică fosta iubită și să sublinieze că nu mai are niciun sentiment de iubire pentru ea.

„Referitor la faptul că n-am putut înțelege sau suporta că nu mai formăm un cuplu… iar se face de râs, cum s-a făcut când a ieșit și a spus numai minciuni. Pentru mine nu mai înseamnă nimic de foarte multă vreme, de când am plecat.

Și mai are respectul meu doar pentru că mi-a dăruit cel mai minunat băiat, cea mai mare realizare a mea!

De partea financiară în relația asta nu vreau să vorbesc nimic, pentru că îi dă cu virgulă la toate calculele! Toată relația mea cu mama copilului e o lecție În viață, trebuie să ai dovezi chiar și cu omul cu care stai în casă și vrei să îți faci o familie…”, a adăugat fotbalistul.

În încheiere, Mihai Costea i-a transmis un sfat Adelinei Nica, mama fiului său: „Dacă vrei să speli rușinea asta, ar trebui să ieși public, să-ți ceri scuze față de copil, față de Alex (n.r. – Alex Bodi), față de familia ta și a mea! Față de mine nu trebuie… n-am nevoie!”

