Amendă de 3.000 de lei pentru acest șofer care a dus cu mașina lui un pasager și 2 pungi cu haine

Un bărbat din Constanța se confruntă cu o situație birocratică extrem de complicată, fiind sancționat cu o amendă de 30.000 de lei și având autoturismul pus sub sechestru, în urma unui incident petrecut într-un cartier din oraș. Iată ce s-a întâmplat!

Totul a început când autoritățile au descoperit două sacoșe cu haine abandonate lângă un gard din apropierea unei locuințe. În urma investigațiilor, poliția a identificat numărul de înmatriculare al unui vehicul care se afla în apropierea locului respectiv, iar proprietarul mașinii a fost chemat la sediul Poliției Locale pentru a primi notificarea sancțiunii.

Situația bărbatului se complică și mai mult având în vedere faptul că mașina reprezintă singura sa modalitate de a se deplasa zilnic la clinicile medicale pentru tratamentele de care are nevoie. Având în vedere că suma impusă drept amendă este mult prea mare pentru veniturile sale, acesta se află într-o situație financiară extrem de dificilă. De asemenea, bărbatul a afirmat că nu își permite să plătească suma respectivă și că nu are acces la un credit bancar pentru a o achita.

„Nici nu am pus mâna pe acele sacoșe. Doar am ajutat pe cineva să le transporte, dar nu am știut că vor fi abandonate. Eu am nevoie de mașină zilnic, iar suma pe care mi se cere să o plătesc este imposibilă fără un credit bancar”, a spus bărbatul.