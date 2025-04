Ce a putut să i se întâmple șoferului de TIR internat 5 luni în Germania după un AVC, repatriat și dus la ”Matei Balș”: ”Devine aproape o misiune imposibilă!”

Șoferul de TIR român care a făcut AVC în timp ce tranzita Germania a fost repatriat. Dorel Manolache se află internat la ”Matei Balș”, după ce ar fi luat o bacterie în spitalul din Halle. Timp de cinci luni, soția acestuia s-a luptat să îl aducă în țară, într-un centru de recuperare. Medicii spun că s-a pierdut timp prețios, iar starea pacientului s-a înrăutățit. Bărbatul nu poate vorbi și este hrănit prin sondă, iar șansele să-și revină au scăzut considerabil. CANCAN.RO are toate detaliile.

Dorel Manolache, un șofer de TIR dintr-o comună din Giurgiu, era angajat de 7 ani la o firmă de transport din Napoli. Din banii câștigați în Italia, bărbatul de 48 de ani își întreținea întreaga familie. Soția lui este casnică, iar cei doi au împreună un băiat de 15 ani.

În urmă cu 5 luni, Dorel Manolache a făcut un AVC în timp ce tranzita Germania la volanul TIR-ului său. A stat singur în mașină, fără să primească ajutor, peste 12 de ore. Ca printr-o minune, românul a supraviețuit și a fost internat în spitalul din orașul german Halle. A stat în comă două săptămâni și a suferit două operații pe creier. Dorel Manolache a rămas cu sechele grave. Este imobilizat, nu poate vorbi și este hrănit prin sondă. Situația s-a complicat când administrația spitalului din Germania a verificat asigurarea de sănătate a românului.

Deși lucra cu forme legale, s-a descoperit că nu figura în evidențele Serviciului Sanitar din Italia. Soția bărbatului s-a trezit cu o factură uriașă pentru serviciile medicale din Germania: 60.000 de euro. Mai mult, femeia s-a aflat în imposibilitatea de a-și transfera soțul la un spital din țară unde să facă recuperare.

Timp de cinci luni a fost, practic, constrâns să rămână spitalizat în Germania, deoarece nu s-a găsit nicio cale pentru a fi repatriat.

Vineri, bărbatul a fost, în sfârșit, adus în țară cu ajutorul firmei unde lucra. Acesta a fost internat la ”Matei Balș”, după ce ar fi luat o bacterie în spitalul din Halle.

Dr. Dingă a fost cel care s-a ocupat de repatrierea șoferului de TIR român.

Între timp, Valentin Manolache a reușit să scape de bacteria luată în spital, dar situația acestuia este complicată. Familia caută cu disperare un centru de recuperare unde bărbatul să primească asistență de specialitate.

De la ”Matei Balș”, Dorel Manolache va fi transferat cel mai probabil la Giurgiu, județ în care are reședința și unde nu există astfel de centre de recuperare.

”Este o tragedie. El are nevoie de o intervenție ORL și recuperare neurologică de lungă durată, nu neapărat de recuperare motorie, ci cognitivă, emoțională. După 5 luni, recuperarea motorie devine aproape o misiune imposibilă. Va avea nevoi speciale, nu se va putea hrăni natural, are nevoie de pompe de nutriție, de perfuzoare speciale, iar unul singur costă 47 de lei. Am vorbit cu mai mulți preoți să facem o colectă ca să îl putem ajuta”, a încheiat medicul Dingă.