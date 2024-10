Cristian Cioacă, șofer pe TIR după ce a ieșit din închisoare. Câți bani câștigă lunar fostul polițist

Cristian Cioacă a fost eliberat din închisoare în urmă cu un an, iar acum reușit să se integreze în societate. Acesta a avut de ispășit o pedeapsă de 15 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea avocatei Elodiei Ghinescu, soția sa. După eliberare, bărbatul a început o viață de la zero și s-a angajat într-un domeniu din care face bani frumoși. Ce meserie are și cât câștigă acum fostul polițist.

În anul 2014, Cristian Cioacă a fost condamnat definitiv la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea Elodiei Ghinescu, soția sa. În urmă cu un an, pe data de 23 august 2023, fostul polițist a fost eliberat condiționat din închisoare, după ce a executat 10 ani de închisoare. Potrivit informațiilor din dosar, pe lângă anii de detenție, 712 zile au fost considerate executate ca urmare a muncii prestate și 480 de zile au fost ”câștigate” pentru că ar fi trăit în condiții necorespunzătoare de detenție.

Ce meserie are Cristian Cioacă

După ce a fost privat de libertate timp de 10 ani, Cristian Cioacă a fost eliberat și a început o viață de la zero. În încercarea de a se reintegra social, fostul polițist și-a dorit un loc de muncă unde să fie cât mai ferit de expunerea publică. Deși a absolvit Academia de Poliție, acesta nu mai poate profesa în domeniu, motiv pentru care a fost nevoit să își caute o altă meserie. Inițial a fost ajutat de avocata lui, Maria Văsii, lucrând alături de ea, însă postul presupunea colaborarea și contactul cu mulți oameni, motiv pentru care a renunțat.

„După ce a ieșit din închisoare a venit și a locuit o perioadă aici, în casă cu mine. L-a ajutat avocata lui, a lucrat pentru ea ca șofer, dar se ocupa și de alte lucruri, făcea diverse comisioane pentru ea. Nu i-a plăcut ce făcea, deoarece a intrat în contact cu mulți oameni, iar el dorea să fie singur și neștiut de nimeni. Apoi nu l-a mai angajat nimeni, toți se uită la cazier și e greu să îți facă cineva carte de muncă. Cine să-l angajeze pe Cristi cu cazierul lui? De puțin timp a găsit un om de treabă care are o firmă de transport, nu l-a interesat trecutul lui”, a spus mama lui Cristian Cioacă.

Florica Cioacă, mama lui Cristian Cioacă, a dezvăluit că fostul polițist este acum șofer de TIR pe curse externe. Meseria îi oferă destul de multă libertate și avantajul că în străinătate nu îl cunoaște nimeni. Deși este o meserie destul de periculoasă, fostul polițist poate câștiga până la 3.000 de euro în străinătate. În ciuda faptului că se câștigă bine și în țară, până la 8.000 de lei lunar.