Cristian Cioacă își lansează cartea! Dezvăluiri uluitoare despre dispariția Elodiei: ”E ca un fel de jurnal”

Precum mulți dintre cei care petrec câțiva ani în spatele gratiilor, Cristian Cioacă se pregătește să își lanseze propria carte. Se pare că anii pe care i-a stat în închisoare i-au adus inspirație, iar acum bărbatul este în căutarea unei edituri care să îi publice cartea autobiografică. În cartea pe care urmează să o lanseze, fostul polițist împărtășește partea lui de adevăr referitoare la dispariția fostei sale soții, avocata Elodia Ghinescu.

În anul 2014, Cristian Cioacă era condamnat la 16 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea soției sale, avocata Elodia Ghinescu. De asemenea, tot atunci, judecătorii l-au obligat să plătească suma de 135.000 de lei, reprezentând cheltuielile judiciare efectuate de Parchet în timpul urmăririi penale în dosarul de omor. Cazul lui Cristina Cioacă a fost unul fără precedent în sistemul judiciar din România, căci inculpatul a fost condamnat la închisoare fără ca trupul neînsuflețit al celei pe care se presupune că ar fi ucis-o să fie găsit.

Așa cum spuneam, Cristian Cioacă se pare că are planuri mari de viitor și vrea să aducă în fața oamenilor partea sa de adevăr. Fostul polițist își lansează o carte autobiografică, iar potrivit declarațiilor făcute de mama sa volumul va fi disponibil pe piață, cel mai probabil, în prima parte a anului viitor.

Acum, Cristian Cioacă este în căutarea unei edituri care să îi publice volumul și poate dezvăluirile făcute de acesta o să ajute la elucidarea misterului dispariției Elodiei Ghinescu. Sau este posibil ca totul să se adâncească și mai mult, rămâne de văzut.

De asemenea, mama fostului polițist a vorbit și despre toată perioada în care fiul ei a stat în spatele gratiilor. Aceasta spune că a suferit foarte mult în tot acest timp, mai ales pentru că îl consideră pe bărat nevinovat. Femeia are încredere în fiul ei și spune că a trăit un adevărat calvar cât timp acesta a fost închis.

„Și eu, ca mamă, am făcut pușcărie în acești zece ani pe care el i-a petrecut la închisoare. Atât de mult am suferit din cauza faptului că el a stat acolo nevinovat. Sufletul meu s-a mai liniștit deoarece în fiecare seară citesc cărți religioase. Dumnezeu este mare și are grijă de noi, am încredere că adevărul va ieși până la urmă la iveală”, a mai spus Florica Cioacă.