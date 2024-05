El este milionarul român care a ajuns șofer pe TIR. Povestea de viață a lui Dumitru Mitu

El este românul care, după ce a ajuns milionar, și-a pierdut toată averea și a ajuns șofer de TIR. Dumitru Mitu, fost fotbalist al FC Brașov în anii ’90, în vârstă de 49 de ani, a pierdut complet averea. De la un salariu de cel puțin 200.000 de euro pe sezon, acum a rămas fără nimic. Iată ce s-a întâmplat în ultimii ani cu fostul fotbalist!

Dumitru Mitu s-a retras din fotbal acum opt ani. Ultima sa echipă a fost Șoimii Pancota, din ligile inferioare din România. A participat la Liga Campionilor alături de două echipe, Dinamo Zagreb și Panathinaikos.

Pe parcursul carierei sale, a jucat pentru cluburi precum Farul, Brașov, UTA, Osijek, Rijeka sau CFR Cluj, câștigând șapte trofee, inclusiv două titluri, două Cupe și trei Supercupe în Croația. Notabil este faptul că în sezonul 2005-2006 a fost coleg de echipă cu Luka Modric, superstarul de la Real Madrid, câștigător al Balonului de Aur în 2018.

Deciziile greșite l-au adus pe Dumitru Mitu în punctul în care să-și piardă toată averea, chiar dacă atunci când era fotbalist câștiga 200.000 de euro pe sezon. După ce a început să joace pentru echipe din ligile inferioare, fostul fotbalist a fost nevoit să se angajeze ca șofer de tir.

„Am fost șofer de tir într-o companie, apoi m-am certat cu patronul și am plecat. Apoi m-a sunat să mă întorc. Are și o echipă de fotbal și îl ajut să promoveze. Joc în fiecare săptămână în liga a cincea. Încă mai pot”, a declarat fostul fotbalist, în urmă cu ceva timp, potrivit newsweek.ro .

Dumitru Mitu aproape că a avut șansa să joace pentru naționala Croației, mai ales că are dublă cetățenie. Cu toate că a avut performanțe notabile, nu a fost niciodată convocat în echipa națională a României. El a declarat că, având o alegere, ar fi preferat să reprezinte cu siguranță Croația.

„Așa m-am simțit atunci, am obținut și cetățenia, până la urmă. Am pașaport românesc și croat. Am trăit zece ani în Croația și m-am simțit foarte bine. Nu m-au chemat în cele din urmă din Croația, dar dacă m-ar fi chemat, aș fi acceptat.

Aș fi ales atunci Croația 100 la sută, chiar dacă m-ar fi chemat și România. Toată lumea mă știa aici și cum sunt eu, iar la acea vreme nu aveam încredere în selecționerii români. Așa s-a întâmplat mereu la noi din 2000 până acum patru-cinci ani. Managerii își impuneau jucătorii pentru transferuri și de aceea România nu a fost nicăieri la marile competiții în tot acest timp”, a mai spus Dumitru Mitu.