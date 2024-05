Vă mai amintiţi de Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu? Cum arată şi cu ce se ocupă acum. FOTO

Consuelo Matos și Adrian Mutu au trăit o frumoasă poveste de iubire. Femeia care i-a furat inima „Briliantului” i-a dăruit acestuia două fete superbe: Adriana și Maya. Cei doi și-au unit destinele în 2005, iar în 2013 au divorțat și au mers pe drumuri separate. Modelul s-a întors în Republica Dominicană împreună cu fiicele ei, iar antrenorul și-a găsit fericirea în brațele Sandrei. Cum arată acum cea de-a doua soție a fostului jucător de la echipa națională?

Adrian Mutu și Consuelo Matos s-au căsătorit în anul 2005 și au doi copii împreună, Adriana, născută în 2006, și Maya Vega, născută în 2008. Povestea lor de iubire a mers ca pe roate, însă la un moment dat totul s-a stricat și au luat-o pe drumuri separate. Cei doi au divorțat în 2013, iar fostul model s-a întors în Republica Dominicană unde și-a văzut de viață.

La acea vreme, despărțirea lor a ținut prima pagină a ziarelor în ciuda faptului că au încercat să fie discreți. După ceva timp, antrenorul român a dezvăluit motivul separării de Consuelo în cartea lui autobiografică „Revenirea din infern”.

CITEȘTE ȘI: LEGĂTURA DINTRE ADRIAN MUTU ȘI ROBERTO CAVALLI, CELEBRUL CREATOR DE MODĂ CARE A MURIT VINERI: ”E UN BĂIAT ATÂT DE DIFICIL, DAR ÎL IUBESC”

„Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție. Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. OK, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni, apoi am decis să ne căsătorim”, povestea fostul mare fotbalist despre întâlnirea cu mama fetelor sale.

CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ ACUM ADRIANA, FIICA LUI ADI MUTU ȘI CONSUELO? “DRAGOSTEA MEA”

Ori de câte ori a fost întrebat despre mama fiicelor sale, Adrian Mutu a avut numai cuvinte de laudă. A recunoscut public că modelul dominican l-a schimbat în timpul relației, lucru care i-a prins bine în viață.

„M-a schimbat și mă enervează bărbații care spun că nimic nu-i schimbă sau că nu e ok să te influențeze o femeie, mai ales nevasta. Eu am făcut asta ca să o am lânga mine; mi-am dat seama de la început că e foarte specială – pentru mine, nu știu cum o privesc alții. Toată lumea spune că e foarte frumoasă și eu știu asta. Dar dacă era numai foarte frumoasă și asta-i tot, nu era același lucru. Nu m-aș fi schimbat doar pentru atât. Cred că alături de Consuelo am descoperit ce-mi doresc, dar nu dezvolt, că nu facem aici poezie”, mai spunea „Briliantul”.