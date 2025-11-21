Pescobar o traduce și pe iubi Lavinia. O blondină focoasă a apărut din greșeală în cadru, într-o cameră de hotel

După ce s-a despărțit profesional de o Lavinia (VEZI AICI), Pescobar dă semne că trece și printr-o despărțire amoroasă de a doua femeie cu același nume, iubi Lavinia. Afaceristul a apărut în mediul online alături de o blondină. Despre cine este vorba? Află toate detaliile în articol!

Pescobar și-a obișnuit publicul cu apariții zilnice alături de femei frumoase, doar că în majoritatea cazurilor acestea erau doar colege de muncă sau, cel puțin așa spunea el. Ei bine, în utima vreme doar iubi Lavinia era recunoscută drept iubita lui, asta pentru că cei doi au apărut de mai multe ori împreună, iar el o alinta „iubirea mea”. În vara acestui an, patronul Tavernei Racilor și șatena au mers într-o vacanță în Osaka, Japonia, acolo unde au filmat diferite momente și le-au împărtășit cu fanii.

Pescobar o traduce și pe iubi Lavinia

Totul părea că merge bine între cei doi, dar lucrurile ar sta diferit, de fapt. Recent, Pescobar a apărut într-o ipostază care i-a uimit pe toți. Nu pentru că era alături de o femeie, că lumea s-a obișnuit, și pentru conversația dintre cei doi. Pescobar și blondina misterioasă își adresau injurii și se putea observa că afaceristul nu este foarte încântat de prezența ei.

Într-un live făcut pe TikTok, Pescobar apare într-o cameră de hotel din Viena, iar în reflexia geamului se poate observa o domnișoară, dar nu iubi Lavinia. Mai apoi, tânăra decide să rupă misterul și apare în prim-plan în timp ce îl sărută pe obraz pe patronul Tavernei Racilor (VEZI ÎN GALERIE). E clar! Povestea de dragoste dintre Paul Nicolau și Lavinia s-a rupt pentru a doua oară. Cei doi au mai trecut printr-o despărțire în trecut, dar au decis să își mai ofere o șansă. Rămâne de văzut dacă șatena îl va mai primi înapoi duăpă această escapadă!

