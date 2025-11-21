Acasă » Știri » Pescobar o traduce și pe iubi Lavinia. O blondină focoasă a apărut din greșeală în cadru, într-o cameră de hotel

Pescobar o traduce și pe iubi Lavinia. O blondină focoasă a apărut din greșeală în cadru, într-o cameră de hotel

De: roxana tudorescu 21/11/2025 | 13:48
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

După ce s-a despărțit profesional de o Lavinia (VEZI AICI), Pescobar dă semne că trece și printr-o despărțire amoroasă de a doua femeie cu același nume, iubi Lavinia. Afaceristul a apărut în mediul online alături de o blondină. Despre cine este vorba? Află toate detaliile în articol! 

Pescobar și-a obișnuit publicul cu apariții zilnice alături de femei frumoase, doar că în majoritatea cazurilor acestea erau doar colege de muncă sau, cel puțin așa spunea el. Ei bine, în utima vreme doar iubi Lavinia era recunoscută drept iubita lui, asta pentru că cei doi au apărut de mai multe ori împreună, iar el o alinta „iubirea mea”. În vara acestui an, patronul Tavernei Racilor și șatena au mers într-o vacanță în Osaka, Japonia, acolo unde au filmat diferite momente și le-au împărtășit cu fanii. 

Pescobar o traduce și pe iubi Lavinia

Totul părea că merge bine între cei doi, dar lucrurile ar sta diferit, de fapt. Recent, Pescobar a apărut într-o ipostază care i-a uimit pe toți. Nu pentru că era alături de o femeie, că lumea s-a obișnuit, și pentru conversația dintre cei doi. Pescobar și blondina misterioasă își adresau injurii și se putea observa că afaceristul nu este foarte încântat de prezența ei. 

Într-un live făcut pe TikTok, Pescobar apare într-o cameră de hotel din Viena, iar în reflexia geamului se poate observa o domnișoară, dar nu iubi Lavinia. Mai apoi, tânăra decide să rupă misterul și apare în prim-plan în timp ce îl sărută pe obraz pe patronul Tavernei Racilor (VEZI ÎN GALERIE). E clar! Povestea de dragoste dintre Paul Nicolau și Lavinia s-a rupt pentru a doua oară. Cei doi au mai trecut printr-o despărțire în trecut, dar au decis să își mai ofere o șansă. Rămâne de văzut dacă șatena îl va mai primi înapoi duăpă această escapadă!

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

CITEȘTE ȘI:

Împăcarea momentului, Pescobar și Rizea au făcut pace: „Pe online, toată lumea are mușchi”

Misterul demisiei Laviniei. Când „slăbiciunea lui Pescobar” pleacă, ceva nu se leagă

Tags:
Iți recomandăm
Soția lui Norbi, tânărul în scaun cu rotile mort în urma unui accident în Bihor, mesaj sfâșietor. Ce a declarat aceasta
Știri
Soția lui Norbi, tânărul în scaun cu rotile mort în urma unui accident în Bihor, mesaj sfâșietor. Ce…
Împăcarea momentului, Pescobar și Rizea au făcut pace: „Pe online, toată lumea are mușchi”
Știri
Împăcarea momentului, Pescobar și Rizea au făcut pace: „Pe online, toată lumea are mușchi”
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Ni se schimbă viețile! 14 ani cu Neptun în Berbec, iar CAMELIA PĂTRĂȘCANU ne spune ce ne așteaptă: «E miraculos»
Gandul.ro
Ni se schimbă viețile! 14 ani cu Neptun în Berbec, iar CAMELIA PĂTRĂȘCANU...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei recenzii scrise de o elevă: „o catastrofă”
Adevarul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut...
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
Prosport.ro
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
go4it.ro
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Ni se schimbă viețile! 14 ani cu Neptun în Berbec, iar CAMELIA PĂTRĂȘCANU ne spune ce ne așteaptă: «E miraculos»
Gandul.ro
Ni se schimbă viețile! 14 ani cu Neptun în Berbec, iar CAMELIA PĂTRĂȘCANU ne spune...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Soția lui Norbi, tânărul în scaun cu rotile mort în urma unui accident în Bihor, mesaj sfâșietor. ...
Soția lui Norbi, tânărul în scaun cu rotile mort în urma unui accident în Bihor, mesaj sfâșietor. Ce a declarat aceasta
Împăcarea momentului, Pescobar și Rizea au făcut pace: „Pe online, toată lumea are mușchi”
Împăcarea momentului, Pescobar și Rizea au făcut pace: „Pe online, toată lumea are mușchi”
Lavinia a comis-o grav, iar Pescobar a spus totul: ”Eu am dat-o afară”
Lavinia a comis-o grav, iar Pescobar a spus totul: ”Eu am dat-o afară”
Ispita care a mers însărcinată la Insula iubirii 2025! Abia acum s-a aflat: Este scandalul momentului! ...
Ispita care a mers însărcinată la Insula iubirii 2025! Abia acum s-a aflat: Este scandalul momentului! Unde s-a întâmplat
Scandal uriaș în Capitală! O senatoare celebră a fost bătută cu ranga!
Scandal uriaș în Capitală! O senatoare celebră a fost bătută cu ranga!
Cum să reduci costurile de încălzire. Trucurile despre care nu știai
Cum să reduci costurile de încălzire. Trucurile despre care nu știai
Vezi toate știrile
×